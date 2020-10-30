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Cisco упростила портфолио кибербезопасности

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Сisco анонсировала ряд инноваций для всего портфолио кибербезопасности, в том числе расширение возможностей решений Extended Detection and Response (XDR), Zero Trust и Secure Access Services Edge (SASE). Представленные возможности помогают заказчикам и партнерам по-новому организовать работу и рабочие места: инновации в области информационной безопасности, направленные на отражение постоянно совершенствующихся угроз, повышают маневренность и отказоустойчивость бизнеса, упрощая операционные процессы.

«В перспективе, чтобы успешно работать в условиях неопределенности, организациям необходимо повышать отказоустойчивость бизнеса, — сказал Джи Риттенхауз (Gee Rittenhouse), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения информационной безопасности Cisco. — По мере перехода к новой нормальности мы видим рост популярности новых режимов работы, которые требуют укрепления кибербезопасности, чтобы работники безопасно подключались в любое время, из любого места и с любого устройства. Платформа Cisco SecureX базируется на самом обширном портфолио в отрасли, куда входят сетевые и облачные технологии, оконечные устройства и приложения. Cisco SecureX позволяет заказчикам и партнерам защитить свои операции сегодня и в новом будущем».

Заказчики и партнеры, выбравшие платформенный подход к управлению безопасностью, уже видят ощутимые результаты, упрощение и повышение эффективности систем, что позволяет быть на шаг впереди киберпреступников и повышать защищенность бизнеса. Самая полнофункциональная интегрированная нативно-облачная платформа Cisco SecureX, глобально доступная с конца июня, сегодня уже защищает более 4000 организаций, которые отметили ряд ее преимуществ.

Cisco SecureX на 95% сокращает время обнаружения угроз и на 85% — сроки восстановления. Более половины заказчиков сообщили, что экономят до 6 часов в неделю при ликвидации аварийных ситуаций, что в результате позволяет сэкономить более двух операционных недель в год. 82% подчеркнули способность платформы для проведения комплексных расследований подключаться к инструментам обеспечения безопасности сторонних вендоров.

Продолжая традицию создания самых доверенных и безопасных решений, Cisco предлагает ряд инноваций для всего портфолио решений безопасности.

Расширенное обнаружение и отражение (Extended Detection and Response, XDR). Расширенные возможности XDR на платформе SecureX реализованы в виде шаблонов рабочих процессов для стандартных ситуаций, новых возможностей пользовательского интерфейса SecureX и продвинутой аналитики.

Теперь технология Duo, лежащая в основе решения Cisco Zero Trust и использующая машинное обучение, автоматически обнаруживает подозрительные учетные записи и предупреждает службы безопасности. За интеграцию с такими платформами, как SecureX, отвечают программные интерфейсы API.

Архитектура Cisco SASE соединяет сетевую и ИТ-среду заказчика с многофункциональной облачной системой безопасности. Система проста в развертывании и управлении. Для защиты филиалов предусмотрена бесшовная интеграция с Cisco SD-WAN, для удаленных работников — с Secure VPN (ранее AnyConnect), при этом нет необходимости в добавлении другого агента. Для улучшения видимости и ускорения ответных мер предусмотрена интеграция с SecureX.

В недавнем исследовании AV Test Group на первое место вышел многофункциональный облачный сервис безопасности Cisco Umbrella. Сервис, занимающий центральное место в инфраструктуре Cisco SASE, получил рейтинг обнаружения 96,39.

Упрощая заказчикам и партнерам работу с системами кибербезопасности, Cisco впервые за 13 лет наполовину сократила номенклатуру наименований продуктов в соответствии со стратегией развития платформы SecureX.

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