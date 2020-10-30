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«Информзащита» и Postgres Professional обеспечат внедрение российских защищенных баз данных

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Информзащита» и Postgres Professional заключили партнерское соглашение, в рамках которого предприятия, реализующие стратегию импортозамещения, смогут внедрять в свою инфраструктуру российские универсальные и информационно защищенные системы управления базами данных (СУБД), входящие в Единый реестр отечественного программного обеспечения и имеющие сертификат ФСТЭК.

При работе с базами данных, содержащими персональные данные и конфиденциальную информацию защищенность от киберинцидентов имеет первостепенное значение. Сотрудничество специалистов Postgres Professional и экспертов по информационной безопасности «Информзащиты» обеспечивает создание защищенной универсальной системы управления базами данных, с расширенными возможностями и квалифицированной технической поддержкой, с возможностью безопасной работы в облачной среде, с интернетом вещей и искусственным интеллектом.

«Большое количество наших заказчиков нуждается во внедрении и обеспечении СУБД с высокими эксплуатационными требованиями и обязательно российского производства. Возможности PostgresSQL и профессионализм команды, создающей и поддерживающей эти СУБД, в сочетании с нашей экспертизой и компетенциями в области информационной безопасности, обеспечат наших заказчиков высоким уровнем поддержки информационных систем, работающих с конфиденциальными данными», - сказал директор департамента по работе с ТЭК компании «Информзащита» Юрий Долгаль.

«Как разработчики СУБД, мы много работаем над тем, чтобы наши продукты максимально соответствовали требованиям информационной безопасности. Заключая партнерской соглашение с «Информзащитой», Postgres Professional рассчитывает совместными усилиями сделать работу наших заказчиков с данными ещё более безопасной, и более оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы.», - отметил заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.

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