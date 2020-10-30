По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Информзащита» и Postgres Professional обеспечат внедрение российских защищенных баз данных

«Информзащита» и Postgres Professional заключили партнерское соглашение, в рамках которого предприятия, реализующие стратегию импортозамещения, смогут внедрять в свою инфраструктуру российские универсальные и информационно защищенные системы управления базами данных (СУБД), входящие в Единый реестр отечественного программного обеспечения и имеющие сертификат ФСТЭК.

При работе с базами данных, содержащими персональные данные и конфиденциальную информацию защищенность от киберинцидентов имеет первостепенное значение. Сотрудничество специалистов Postgres Professional и экспертов по информационной безопасности «Информзащиты» обеспечивает создание защищенной универсальной системы управления базами данных, с расширенными возможностями и квалифицированной технической поддержкой, с возможностью безопасной работы в облачной среде, с интернетом вещей и искусственным интеллектом.

«Большое количество наших заказчиков нуждается во внедрении и обеспечении СУБД с высокими эксплуатационными требованиями и обязательно российского производства. Возможности PostgresSQL и профессионализм команды, создающей и поддерживающей эти СУБД, в сочетании с нашей экспертизой и компетенциями в области информационной безопасности, обеспечат наших заказчиков высоким уровнем поддержки информационных систем, работающих с конфиденциальными данными», - сказал директор департамента по работе с ТЭК компании «Информзащита» Юрий Долгаль.

«Как разработчики СУБД, мы много работаем над тем, чтобы наши продукты максимально соответствовали требованиям информационной безопасности. Заключая партнерской соглашение с «Информзащитой», Postgres Professional рассчитывает совместными усилиями сделать работу наших заказчиков с данными ещё более безопасной, и более оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы.», - отметил заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.