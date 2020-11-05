74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в 2020 году составила 63%

По данным анонимизированной статистики Kaspersky Who Calls, почти две трети (63%) всех входящих вызовов с неизвестных номеров у российских пользователей в 2020 году оказались спамом. При этом зимой, до введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, среди таких звонков фиксировалось больше предложений с займами, а с июля, после того, как были сняты наиболее строгие ограничения в рамках борьбы с пандемией, их доля уменьшилась, уступив место звонкам от коллекторов.

«Лаборатория Касперского» также проанализировала статистику звонков с жалобами на мошенничество и выяснила, что их всплеск в 2020 году наблюдался во второй половине мая. По этому показателю весной Москва и Московская область продемонстрировали наибольший рост среди регионов России: количество звонков с подозрением на мошенничество увеличилось на 46% и 51% соответственно. Также в топе «рейтинга» оказались Новосибирская (рост на 36%), Архангельская (36%) и Ленинградская (36%) области.

Летом подозрительная активность пошла на спад и в столице, и в регионах. На данный момент доля звонков с подозрением на мошенничество составляет 6,7% от всех входящих с неизвестных номеров.

«Мы призываем людей не терять бдительность: телефонные мошенники всё ещё активны. Они постоянно меняют свои тактики, адаптируют их под текущую повестку, чтобы не вызывать подозрений с первых секунд разговора. Как и раньше, их цель заключается прежде всего в том, чтобы получить доступ к платёжным данным клиентов банков, — отметил Виталий Воробьёв, аналитик Kaspersky Who Calls. — Следует с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей и помнить о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать им ПИН-коды от карт, данные учётных записей, а также одноразовые пароли, которые приходят по СМС или в push-уведомлениях».

Для защиты от телефонного спама и мошенничества «Лаборатория Касперского» предлагает решениеKaspersky Who Calls. Решение во время звонка показывает название организации или владельца номера и категорию звонка («займы», «служба доставки» и т.д.), а также уведомляет, были ли жалобы на спам с этого номера. При этом Kaspersky Who Calls не запрашивает мобильный номер пользователя и не передаёт данные его контакт-листа.