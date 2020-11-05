74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

MaxPatrol SIEM выявляет атаки на СУБД PostgreSQL

Positive Technologies объявила о том, что система выявления инцидентов MaxPatrol SIEM пополнилась пакетом экспертизы для выявления подозрительной активности в системах управления базами данных PostgreSQL. Правила в составе пакета помогут пользователям оперативно обнаружить злоумышленников и не допустить кражи данных и вывода системы из строя.

PostgreSQL — третья по распространенности СУБД в российских государственных учреждениях и крупных компаниях; в 2019 году ее использовали в 51% таких организаций. По данным Positive Technologies, получение данных было главным мотивом действий злоумышленников во втором квартале 2020 года. Чаще всего крадут учетные и персональные данные, информацию, относящуюся к коммерческой тайне, и базы данных клиентов — на долю таких сведений пришлось 80% хищений. Подобные данные обычно содержатся в системах управления базами данных, поэтому СУБД часто становятся целью атак злоумышленников.

Для пользователей MaxPatrol SIEM, в чьих инфраструктурах есть СУБД PostgreSQL, команда R&D Positive Technologies выпустила пакет экспертизы с правилами для выявления атак, проводимых с помощью запросов к СУБД. Правила помогают обнаружить такие подозрительные действия, как отправка команд для определения версии базы данных (свидетельствует о начале атаки на СУБД), чтение таблиц, содержащих хеш-суммы паролей, отключение аудита, изменение уровня важности сообщений аудита для сокрытия действий, изменение метода аутентификации для повышения вероятности компрометации пользователя или роли в системе, отключение политики защиты строк для таблицы, отключение шифрования канала передачи данных (SSL), перезагрузка конфигурации сервера, запуск встроенных приложений операционной системы с возможностью выполнения произвольных команд.

Каждое из перечисленных действий требует расследования.

Это третий пакет экспертизы в MaxPatrol SIEM, созданный для детектирования подозрительной активности в популярных в России СУБД. Ранее в MaxPatrol SIEM были загружены наборы правил для выявления атак на Oracle Database и Microsoft SQL Server.