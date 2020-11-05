Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

MyTracker запустила инструмент для отслеживания фрода в мобильных приложениях

Система мультиплатформенной аналитики myTracker, работающая на базе технологий Mail.ru Group, запустила антифрод-систему – Fraud Scanner. Она анализирует установки приложения по 16 параметрам и выявляет все основные виды мошенничества. Решение myTracker помогает выявить разные формы мошенничества, которые могут искажать результаты рекламных кампаний. Благодаря этой информации разработчики приложений смогут повысить эффективность вложений в продвижение: отказаться от сотрудничества с недобросовестными партнерами и привлекать только качественный трафик в приложения.

Система проверяет установки по 16 параметрам: отслеживает загрузки на подозрительные устройства, долю коротких установок и другие виды сомнительной активности.

Рекламодатель сможет посмотреть данные по каждому параметру. Fraud Scanner не отсеивает мошеннические установки автоматически, а отмечает их. Это позволяет разработчикам и маркетологам самим решать, как поступить с невалидным трафиком и стоит ли приостановить работу с партнером, замеченным в недобросовестных действиях.

Первые тесты показали, что технологии могут выявлять даже сложные комбинированные виды фрода, например перехват установок. Кроме того, подключение антифрод-системы в среднем позволило приложениям в разных категориях сэкономить более 10% бюджета на продвижение.

Частью антифрод-метрик можно пользоваться бесплатно, а набор продвинутых показателей будет доступен в рамках платного функционала.