74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Ростелеком» построит в «Сириусе» киберполигон для тренировки молодых специалистов

Фонд «Талант и успех» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры договорились о строительстве опорного центра национального киберполигона для практической подготовки специалистов в области информационной безопасности.

Киберполигон – это один из крупнейших проектов по информационной безопасности, реализуемых в рамках Национальной программы «Цифровая экономика» в 2020 году. Он выполняется силами «Ростелекома» с привлечением экспертизы сотрудников его дочерней компании «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности. Опорные центры киберполигона создаются также в Москве и Владивостоке.

Киберполигон представляет собой виртуальную копию инфраструктуры компаний различных отраслей. Он позволяет отрабатывать практические навыки по быстрому выявлению и предотвращению кибератак. Киберполгон идеально подходит для проведения киберучений и стресс-тестов информационных систем, программного обеспечения. Особенно это актуально для отраслей промышленности, имеющих стратегическое значение, таких как электроэнергетика, транспорт, связь, оборонно-промышленный комплекс.

«Обеспечение безопасности в киберпространстве важно для каждого отдельного человека и национальных интересов страны в целом. Необходима системная и комплексная подготовка кадров, конкурентных в этой области. В «Сириусе» мы формируем уникальную среду, где объединяем талантливых школьников и студентов с ведущими отраслевыми компаниями в работе на передовом оборудовании, чтобы совместными усилиями обеспечить поиск ответов на Большие вызовы научно-технологического развития России», – сказала руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Опорный пункт киберполигона в Научно-технологическом университете «Сириус» будет включать специализированную инфраструктуру и образовательные программы. Это позволит развивать таланты и усиливать практическую подготовку студентов профильных кафедр российских вузов. Пользоваться киберполигоном смогут и школьники профильных программ Образовательного центра «Сириус». Планируется, что специалисты «Ростелекома» также будут участвовать в образовательном процессе и выступят для ребят наставниками.

«Киберполигон – один из ключевых инструментов стратегической задачи по повышению уровня компетенций специалистов по информационной безопасности в России. Мы очень рады видеть, что к его созданию подключаются крупнейшие организации страны в различных сферах деятельности. Сотрудничество с Фондом «Талант и успех» и Образовательным центром «Сириус» позволит создать и широко распространить обучающую программу для тех, кто только приходит в профессию. Благодаря программе киберучений молодые специалисты по информационной безопасности получат то, чего обычно больше всего недостает на старте, – практический опыт выявления и отражения кибератак», - отметил Игорь Ляпунов, вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, генеральный директор компании «Ростелеком-Солар».