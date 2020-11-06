Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу

Компания Fortinet анонсировала FortiGate 2600F, новейший межсетевой экран Fortinet, способный обеспечивать безопасность сразу нескольких периферий сети, включая гибридные центры обработки данных, многооблачные среды и большое количество удаленных рабочих мест. FortiGate 2600F, оснащенный специализированными блоками обработки безопасности (SPU) Fortinet, NP7 и CP9, предлагает одни из самых высоких показателей производительности в отрасли, демонстрируя в Security Compute Ratings показатели до 10 раз выше, чем у решений конкурентов.

Данные возможности обусловили следующие варианты использования решения крупными организациями:

Высокоскоростное развертывание облачных вычислений: FortiGate 2600F обеспечивает высокоскоростное развертывание облачных вычислений для подключения корпоративных центров обработки данных к нескольким облачным средам, что позволяет организациям эффективно использовать облачные приложения для анализа больших данных.

Защита любой периферии в любом масштабе: FortiGate 2600F обеспечивает полную видимость с помощью проверки SSL (включая TLS1.3), обнаруживает неавторизованные приложения и угрозы и защищает пользователей и данные, которые проходят через гибридные среды центров обработки данных, для управления внешними рисками. FortiGate 2600F обеспечивает отказоустойчивость с аппаратным ускорением за счет измерения DDoS (распределенного отказа в обслуживании) IPv4 и IPv6 для атак лавинной рассылки, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для периферийных служб.

Гибкость для расширения возможностей большого количества удаленных сотрудников: FortiGate 2600F спроектирован так, чтобы обеспечить гибкость, позволяющую большому количеству удаленных сотрудников быстро и продуктивно подключаться к сети. FortiGate 2600F обеспечивает конфиденциальность и целостность данных компании при передаче и мониторинг в соответствии с существующей политикой кибербезопасности организации. FortiGate 2600F предлагает в среднем в 9 раз более быструю IPsec VPN, что позволяет организациям обеспечивать непрерывность бизнеса, поддерживая текущие операции.

Упрощение операций и увеличение рентабельности инвестиций: Недавний опрос лиц, принимающих решения в области кибербезопасности, проведенный Fortinet, показал, что почти 70% организаций обеспокоены внутренними угрозами. FortiGate 2600F объединяет возможности сегментации, SD-WAN и сетевого брандмауэра в единой компактной платформе, чтобы помочь крупным предприятиям снизить сложность, упростить операции и воспользоваться преимуществами возросшей рентабельности инвестиций. 2600F также уменьшает поверхность атаки за счет сегментации и защищает корпоративные данные и бизнес-приложения с помощью служб FortiGuard Labs Services на базе искусственного интеллекта / машинного обучения. FortiGate 2600F обеспечивает сегментацию VXLAN с аппаратным ускорением для обеспечения безопасной и сверхбыстрой связи в гибридных ИТ-архитектурах с использованием виртуальных расширений LAN (VXLAN).

Характеристики FortiGate 2600F

Ниже приведены основные характеристики серии FortiGate 2600F и результаты Security Compute Rating.

Спецификации FortiGate 2600F

Security Compute Rating – это эталон (множитель производительности), который сравнивает производительность FortiGate со средними отраслевыми показателями конкурирующих продуктов в различных категориях, находящихся в одном ценовом диапазоне.