74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Большинство российских компаний готовы тратить на до 25% годового бюджета на киберполигоны ИБ

Positive Technologies провела опрос среди отечественных специалистов по информационной безопасности, чтобы узнать, как они оценивают киберзащищенность своих компаний, с реализацией каких кибер-рисков они сталкивались в течение 2020 года, и какие инструменты защиты считают наиболее эффективными.

В опросе приняли участие посетители сайта Positive Technologies, аудитория интернет-портала SecurityLab.ru и участники ряда отраслевых сообществ. В выборку вошли респонденты из различных отраслей: ИТ, кредитно-финансовая, промышленность, ритейл, государственные организации и другие.

О том, что их организации становились жертвами кибератак, рассказали 57% опрошенных. Вот Топ-5 наиболее часто упоминаемых последствий целенаправленных действий злоумышленников: утечка информации (в 37% случаев); простой инфраструктуры (27%); нарушение технологического процесса (20%); уничтожение данных (20%); ущерб репутации (17%).

Оценить финансовые потери в следствие утечки данных сложно, так как в большинстве случаев речь идет об упущенной выгоде или, скажем, репутационном ущербе, а вот ущерб от остановки в работе всех систем хотя бы на один день, как показало одно из наших более ранних исследований, большинство компаний оценивают в суммы от 0,5 до 2 млн. руб.

При этом только менее четверти опрошенных сейчас респондентов (23%) считают, что выделяемого бюджета на информационную безопасность в их компаниях достаточно для внедрения всех необходимых мер по обеспечению ИБ (большая же часть респондентов – около 30% – довольствуются внедрением минимального набора соответствующихмер). Тем не менее, результаты опроса показали, что тема киберучений актуальна и 87% респондентов хотели бы принять в них участие для того, чтобы: повысить квалификацию сотрудников (данную задачу отмечают 75% опрошенных); проанализировать защищенность систем (66%); верифицировать потенциальные риски (55%); протестировать средства защиты в процессе киберучений (59% опрошенных, причем так ответили две трети тех, кто считает, что в компании принимается недостаточно средств защиты).

Треть респондентов (32%) готова (или может позволить себе) потратить на киберучения не более 2 млн. рублей, и еще 5% ― могут выделить на это до 10 млн. рублей. Как показало одно из наших более ранних исследований, большая часть компаний (почти 70%), размером от 500 до 1000 чел. обладает бюджетом менее 10 млн. руб. Таким образом, пятую часть своего годового бюджета отечественные компании готовы потратить на участие в киберполигоне, что говорит о понимании важности практической безопасности даже в условиях недостаточного финансирования.

«Сегодня лучшим решением является проведение киберучений с привлечением нескольких команд, атакующих цифровую модель организации, соответствующую ее реальной инфраструктуре – цифрового двойника (digital twin). В этой концепции мы уже не один год развиваем The Standoff, как инструмент моделирования угроз и оценки реального уровня защищенности конкретных технологий, ― отметил Андрей Бершадский, директор центра компетенции, Positive Technologies. ― В последние годы мы видим рост востребованности киберполигона как услуги. Так, если в прошлом году в той или иной форме активными участниками полигона было 15 компаний, то в этом их число перевалило за 20. И каждая компания интегрировала те или иные части своей инфраструктуры и бизнес-процессов в виртуальную среду полигона. То есть рост востребованности есть, рынок зреет, но, помимо этого, актуальной остается и максимальная ценовая эффективность, а это достигается только на централизованных онлайн-площадках».