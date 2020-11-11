74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Информзащита», «Технополис» и Microsoft примут участие в работе киберполигона The Standoff

С 12 по 17 ноября пройдет онлайн-мероприятие The Standoff, для участия в котором объединились компании-партнеры Microsoft, «Информзащита» и «Технополис».

The Standoff – это киберполигон, где ведущие специалисты в области кибербезопасности в режиме нон-стоп будут отрабатывать методы атак, выявления и противодействия в рамках инфраструктуры виртуального города. Организаторы воссоздали производственные цепочки, бизнес-сценарии и технологический ландшафт, характерные для различных отраслей экономики. Задача атакующих – выполнить все задания организаторов и попробовать получить контроль над инфраструктурой киберполигона. Задача команд-защитников, прежде всего, - выявить атаки, отработать методы обнаружения и предотвращения инцидентов, протестировать связанную работу различных инструментов. При этом атакующие и защитники действуют в рамках требований и ограничений организаторов, в том числе, по наличию уязвимых компонент виртуальной инфраструктуры. Команда защитников компаний «Информзащита» и «Технополис» на базе решений Microsoft Defender, Azure Defender и Azure Sentinel разворачивают полноценную интегрированную инфраструктуру мониторинга угроз для ряда стратегических объектов виртуального города. Какие именно цели будут атаковать хакеры и какие средства находятся в арсенале нападающих, защитникам не известно. В основном команды ориентируются на собственный реальный опыт, и чем он богаче, тем сложнее и виртуозней будут вектора атак. Защитники же имеют превосходную возможность провести испытания продуктов и средств защиты в условиях реальных атак.

«Киберполигон – это отличная возможность «обкатать» в условиях проведения большого количества реальных атак новые сервисы, глубже понять особенности интеграции различных средств защиты, обогатить базу своих сценариев. Участие в подобного рода мероприятиях – это хороший способ улучшить навыки и методики подключения незнакомой инфраструктуры к SOC, развернуть на ней адекватный мониторинг. То, что обычно делается в течение нескольких месяцев, на The Standoff необходимо уложить в считанные дни. The Standoff в этом смысле – отличная площадка для проверки на прочность и экспертов, и инструментов защиты, не подвергаясь реальному риску. Именно поэтому нам с коллегами из Microsoft пришла идея поучаствовать в этом мероприятии», – сказал директор по развитию IZ:SOC компании «Информзащита» Иван Мелехин.

«Киберучения, такие как The Standoff, позволяют получить практические навыки работы с решениями безопасности. Они дают «боевой» опыт аналитиков SOC, администраторов разных систем. Помогают выстроить навыки эффективной коммуникации между коллегами. И лучше, чтобы такой опыт приобретался в рамках киберучений, а не в отражении реальных атак на свою организацию», – отметил Дмитрий Узлов, руководитель направления проектов компании «Технополис».

«Microsoft рассматривает The Standoff не просто в качестве популярной площадки для диалога с экспертным сообществом, но как полигон для качественных испытаний и, самое главное, как возможность на практике взаимодействовать с партнерами, привлечь заказчиков к получению бесценного практического опыта в составе команд. Система выявления атак команд «Информзащиты» и «Технополис» строится на базе решений Microsoft Defender, Azure Defender и Azure Sentinel и мы рады показать потенциальным заказчикам ее возможности в «боевых» условиях», – сказала руководитель направления продвижения решений для бизнес-продуктивности Microsoft в России Мария Шорина.