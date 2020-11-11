74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России

Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером компании nCipher Security, входящей в состав группы Entrust. Благодаря партнерству интегратор расширил портфель продуктов по направлению кибербезопасности в рамках стратегии развития компании до 2025 г. Полученный статус позволит Oberon предложить заказчикам решения для защиты корпоративной системы с помощью аппаратных модулей безопасности (HSM).

Класс решений HSM обеспечивает надежное выполнение криптографических операций и защиту ключей шифрования. Аппаратные модули безопасности можно использовать в виде встраиваемых плат, отдельно стоящих сетевых модулей или USB-устройств. Увеличение спроса на сегмент HSM-решений в разных отраслях обусловлен ростом объемов и ценности информации, количества угроз и переводом в интернет почти всех аспектов бизнеса. Несмотря на то, что защита с использованием аппаратных модулей существует давно, ранее массово она была востребована только у военных и в банковской сфере. Криптографические технологии nShield соответствуют мировым стандартам безопасности и могут быть использованы в любом ИТ-решении, где есть шифрование данных, например, облачных ресурсах, IoT, блокчейне и цифровых платежах. Модуль HSM представляет собой сертифицированный криптокомпьютер с множеством механизмов защиты от удаленного и физического взлома. При любой попытке проникновения ключи шифрования уничтожаются, и восстановить их можно только с помощью специализированных смарткарт, а особенности архитектуры позволяют объединять модули для создания гибкой масштабируемой и отказоустойчивой системы.

Таким образом, nShield HSM обеспечивают защиту не только от внешних угроз, но и от инсайдеров, так как все ключи шифрования хранятся в модулях безопасности и даже администраторы не имеют возможности их извлечь. Кроме того, деятельность HSM остается невидимой для корпоративной системы — это еще больше повышает степень внутренней защиты. Решение также можно интегрировать в любую среду по множеству стандартных API.

Согласно статистике nCipher, решения такого класса востребованы в финансовой и ИТ-сферах, а также среди транспортно-логистических и строительных организаций. В частности, nShield HSM позволяет обезопасить автоматическое обновление IoT-устройств, обеспечить надежность процедуры идентификации пользователей, а также ускорить и упростить учет сложных непрерывных цепочек поставок. Устойчивые ко взлому устройства обладают функциями подписания кода, шифрования, цифровой подписи, генерации ключей и защиты в широком спектре приложений, использующих цифровые ключи, включая центры сертификации, пользовательское ПО, платежные банковские системы и другие.

«Технологии nCipher Security пользуются спросом и развиваются на российском рынке, — сказал Ричард Палмер, менеджер по продажам в nCipher Security. — Соответствие нормативным требованиям, наряду с более широким распространением облачных технологий и интернета вещей, поставило защиту данных на первый план в стратегии безопасности клиентов. В результате мы наблюдаем большой спрос на наши продукты для защиты данных, особенно в сфере государственных, финансовых услуг и здравоохранения. Эти тенденции, в свою очередь, повлияли на наше решение использовать модель 100% каналов, и мы рады работать с Oberon».

«nCipher HSM позволяет формировать, хранить и управлять цифровыми ключами, помогая при этом соблюдать необходимые нормативно-правовые требования — ГОСТ, GSMA, PCI PIN Security v3. Так как все криптографические операции выполняются непосредственно самим модулем, это снижает нагрузку на используемые серверы приложений и повышает безопасность проводимых транзакций, — отметил Евгений Суханов, директор департамента информационной безопасности Oberon. — Аппаратный модуль безопасности также используется для управления ключами Transparent Data Encryption (TDE) для баз данных, обеспечивая как логическую, так и физическую защиту этих материалов от несанкционированного использования и потенциальных угроз».