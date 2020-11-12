74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Group-IB открыла европейскую штаб-квартиру

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, официально объявила об открытии европейской штаб-квартиры в Амстердаме. Появление офиса Group-IB на карте Европы стало итогом многолетней работы в регионе по расследованию киберпреступлений, реагированию на инциденты информационной безопасности и проактивному поиску угроз.

Европейская штаб-квартира Group-IB находится по адресу Prinsengracht 919 (1017 KD Amsterdam). Выбор локации для европейского форпоста Group-IB закономерен: Нидерланды — один из ключевых игроков в мире кибербезопасности. В стране располагаются головной офис Европола, кластер безопасности The Hague Security Delta, Агентство по кибербезопасности НАТО и Европейский информационный центр кибербезопасности.

Открывая двери штаб-квартиры в Евросоюзе, Group-IB стремится расширить инфраструктуру для глобального поиска угроз, вывести продуктовую линейку на новые рынки и укрепить региональную поддержку клиентов компании, среди которых уже на данный момент — крупнейшие банки и другие организации Нидерландов. Не менее важным фокусом работы европейской команды является сотрудничество с местными правоохранительными органами для противодействия киберпреступности в Евросоюзе.

В соответствии с глобальной стратегией развития распределенной международной сети автономных центров кибербезопасности, команда Group-IB в Амстердаме агрегирует ключевые экспертизы компании. Здесь представлены такие направления как расследование киберпреступлений, компьютерная криминалистика, реагирование на инциденты, аудит информационной безопасности, защита от цифровых рисков. В новой штаб-квартире уже работают аналитики Threat Intelligence, которые исследуют кибергугрозы, релевантные для региона, отслеживают активность как прогосударственных (APT, Advanced Persistent Threat – англ. развитая целевая угроза), так и финансово мотивированных групп, атакующих государственные и бизнес-цели по всему миру.

Согласно отчету Group-IB Hi-Tech Crime Trends 2019/2020, ландшафт киберугроз в Европе в целом разнообразен: Евросоюз атакуют как минимум 16 APT-группировок, многочисленные операторы вирусов-шифровальщики и интернет-мошенники. Также в Нидерландах были обнаружены жертвы банковских троянов, в том числе печально известных Dridex, Qbot и Trickbot.

«Банки в Нидерландах и европейские финансовые организации одними из первых стали клиентами нашей системы Group-IB Threat Intelligence, что говорит о высоком уровне зрелости рынка, — сказал генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков. — Наша команда уже сегодня работает в большинстве стран Европы, защищая клиентов во Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании. Мы последовательно реализуем стратегию закрепления нашего присутствия на европейском рынке, имея все необходимые компетенции, чтобы масштабировать интеграцию наших продуктов и продолжать помогать европейским компаниям в борьбе с киберпреступностью. К слову, еще до официального сообщения об открытии офиса в Амстердаме мы получили несколько предложений о сотрудничестве от потенциальных европейских партнеров. Благодарим за теплый прием!».

Задача команды Group-IB в Амстердаме не только в развитии экспертизы и обогащении новыми данными продуктов компании, но и в активном привлечении локальных талантов. В частности, сейчас в европейскую штаб-квартиру активно нанимают экспертов по Threat Intelligence. Еще один важный вектор – развитие тесного сотрудничества с европейскими университетами, в рамках которого Group-IB даст молодым специалистом возможность попробовать свои силы на передовой киберборьбы, став интерном или пройдя стажировку в компании, которая 17 лет борется с киберпреступностью по всему миру. К слову, Group-IB уже организовывала мероприятия по обучению в Нидерландах и вела тренинги для служб безопасности банков и местных правоохранительных органов, включая сотрудников Европейского центра по борьбе с киберпреступностью (EC3).

В Group-IB считают, что сотрудничество с университетами в регионе послужит толчком для создания профессий будущего. В свою очередь, это поможет ликвидировать разрыв между устоявшимися образовательными программами и постоянно растущими потребностями рынка кибербезопасности. «Вместо того, чтобы объединять людей одной профессии, Group-IB объединяет людей с похожим мировоззрением, — сказал Сергей Лупанин, операционный директор европейской штаб-квартиры Group-IB. — Нетерпимость к киберпреступности лежит в основе философии нашей компании. Именно поэтому мы пользуемся каждой возможностью найти людей с таким же уровнем социальной ответственности и прилагаем все усилия, чтобы передать им наши знания. В Европе мы видим много возможностей для формирования сильной международной команды, которая будет содействовать реализации нашей глобальной миссии —сделать мир безопаснее».

Вместе с тем, Group-IB планирует помогать на безвозмездной основе социально значимым учреждениям в регионе, в частности больницам, благотворительным организациям и образовательным организациям для повышения уровня их безопасности.