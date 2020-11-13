74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Решение Microsoft Endpoint DLP стало доступно для корпоративных клиентов

Microsoft объявила, что решение для защиты от утечек данных на конечных устройствах Microsoft Endpoint Data Loss Prevention (DLP) стало доступно для корпоративных клиентов. Политика Endpoint DLP основана на маркировке и классификации Microsoft Information Protection и расширяет существующие возможности DLP в Microsoft 365, помогая обеспечить соответствие нормативным требованиям и защитить конфиденциальную информацию на конечных устройствах.

Решение встроено в Windows 10, приложения Microsoft 365, Microsoft Edge и не требует развертывания дополнительного программного обеспечения (агента) на устройстве, что значительно упрощает интеграцию технологии и позволяет обеспечивать безопасность пользователей без ущерба для производительности. Система также интегрирована с Microsoft Defender for Endpoint, благодаря чему можно настраивать приоритеты реагирования на инциденты с учетом дополнительных параметров состояния защиты конечного устройства.

Опираясь на отзывы участников программы предварительного тестирования Microsoft Endpoint DLP, также были добавлены новые функции: гриф конфиденциальности добавлен в качестве условия для политик Microsoft Data Loss Prevention. Это позволяет определять новые методы для обеспечения безопасности с учетом уровня важности информации; новая панель мониторинга помогает эффективнее реагировать на предупреждения DLP-системы. Оповещения предоставляют подробную информацию об инцидентах, связанных с утечкой данных, включая типы конфиденциальной информации, обнаруженной в утечке, рейтинг доверия и подсчет событий, благодаря чему специалисты по безопасности могут быстро выявлять события с высокой степенью риска, сортировать и реагировать на них; гибкая настройка DLP-политик для электронной почты позволяет включать и выключать конкретные фильтры, для того чтобы политика безопасности применялась только к тем сообщениям электронной почты, которые соответствуют определенным условиям.