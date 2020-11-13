Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Вышла новая версия системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM

Positive Technologies сообщила о выходе новой версии системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM. Среди изменений — новый движок, регулярное пополнение экспертной базы и улучшения пользовательского интерфейса.

Новый движок системы PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) обеспечивает более высокую производительность и расширенные возможности для глубокого анализа промышленных протоколов и трафика технологической сети. Помимо увеличения общей производительности и ускорения отдельных сценариев работы с PT ISIM 3.0 можно решать более сложные задачи выявления аномалий и нарушений безопасности и оперативнее получать от экспертов Positive Technologies актуальные знания об угрозах.

Новая версия поддерживает начатую вендором практику регулярного пополнения базы знаний продукта новыми пакетами экспертизы с актуальными правилами детектирования и индикаторами промышленных угроз (за последние месяцы были добавлены пакеты для обнаружения попыток эксфильтрации данных и туннелирования соединений из АСУ ТП, угроз для оборудования и систем B&R Industrial Automation.

PT ISIM 3.0 также получила обновленный пользовательский интерфейс, позволяющий эффективно исследовать результаты анализа трафика, а также более гибко управлять параметрами работы продукта.

PT ISIM относится к классу промышленных NTA-систем (network traffic analysis) — систем глубокого анализа трафика технологических сетей — обеспечивает выявление признаков реализации атаки на технологическую сеть предприятия различными методами, а также предоставляет дополнительные возможности для анализа инцидентов, обогащения их контекста и реагирования.

«В условиях, когда технологические сети становятся неотъемлемой частью общей IT-инфраструктуры предприятия, риск проникновения в них злоумышленника становится максимально высоким. Необходимо полностью, в режиме 24/7 контролировать ситуацию в сети АСУ ТП, иметь возможность находить угрозы ретроспективно, восстанавливая хронологию инцидента. Разбора только лишь промышленных протоколов с целью поиска нелегитимных команд управления становится недостаточно. Необходимо не только обнаружить эксплуатацию уязвимости или отправку нелегитимной команды на ПЛК — современная система анализа трафика АСУ ТП должна помогать ответить на многие другие важные вопросы: "если была попытка атаки, то оказалась ли она успешной?", "есть ли признаки дальнейшего развития атаки?" и другие», ― отметил Роман Краснов, эксперт по информационной безопасности промышленных систем Positive Technologies.

В августе 2020 года PT ISIM успешно прошла испытания в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат № 4182 действителен до 9 декабря 2024 года.