Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Eset раскрыла новую серию атак Lazarus

Эксперты международной антивирусной компании Eset обнаружили серию атак, за которой стоит одна из самых известных северокорейских группировок Lazarus. Жертвами хакеров стали пользователи государственных и банковских сайтов в Южной Корее. Для доставки вредоносного ПО злоумышленники использовали необычный механизм, маскируясь под украденное программное обеспечение безопасности и цифровые сертификаты.

Распространению вируса Lazarus поспособствовало то, что южнокорейских пользователей интернета часто просят установить дополнительные программы безопасности при посещении правительственных сайтов или веб-сайтов интернет-банкинга, пояснил руководитель расследования Антон Черепанов.

«В Южной Корее распространена программа установки интеграций WIZVERA VeraPort. После установки пользователи получают возможность скачать необходимое ПО для работы определенного веб-сайта. Обычно такая схема используется правительственными и банковскими сайтами Южной Кореи. Для некоторых из этих сайтов обязательно наличие WIZVERA VeraPort», - сказал Черепанов.

Злоумышленники использовали незаконно полученные сертификаты подписи кода для внедрения образцов вредоносного ПО. Причем один из этих сертификатов был выдан фирме, специализирующейся на безопасности - американскому филиалу южнокорейской охранной компании.

«Хакеры замаскировали образцы вредоносного ПО Lazarus под легальные программы. Эти образцы имеют такие же имена файлов, значки и ресурсы, что и законное южнокорейское программное обеспечение», - уточнил Питер Калнаи, участвовавший в расследовании атаки.

Анализ Eset в очередной раз продемонстрировал нестандартный характер используемых методов вторжения, шифрования и настройки сетевой инфраструктуры, ставший «визитной карточкой» хакеров Lazarus.