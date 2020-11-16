Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage

DeviceLock, российский производитель DLP-решений, начала сотрудничество с группой компаний Innostage, клиенты которой получат возможность использовать продукты DeviceLock DLP в рамках ИБ-проектов, реализуемых Innostage.

Группа компаний Innostage – системный интегратор и поставщик услуг в области информационной безопасности, системной интеграции, создания и внедрения информационных систем и бизнес-решений. Специалисты Innostage создают ИТ-продукты и сервисы для крупных предприятий различных отраслей, применяя разработку, технологии машинного обучения, математическое моделирование. Отдельным важным направлением деятельности Innostage является кибербезопасность – область, в которой компания обладает высокой экспертизой, богатым проектным опытом и предоставляет полный комплекс сервисов кибербезопасности, включая аутсорсинг услуг ИБ.

DeviceLock DLP – российский программный комплекс, предназначенный для борьбы с утечками и защиты данных в корпоративных информационных системах. Комплекс позволяет контролировать обмен информацией с использованием большинства протоколов, а также подключение внешних устройств хранения данных и облачных хранилищ. Уникальной особенностью DeviceLock DLP является возможность определения уровня конфиденциальности передаваемой информации по специальным правилам «на лету» и немедленной блокировки ее сохранения или передачи, что позволяет создавать полностью автоматические системы защиты данных от инсайдеров.

Комментируя сотрудничество с Innostage, генеральный директор «Смарт лайн инк» (торговая марка DeviceLock) Олеся Ярмоленко отметила, что расширение партнерской сети является одним из приоритетов DeviceLock.

«Именно партнеры доносят преимущества продуктов до потребителей и помогают адаптировать наше решение под их потребности. Innostage – молодая, но уже отмеченная успехами компания, которая сможет эффективно интегрировать DeviceLock DLP в свой портфель проектов и использовать его возможности на пользу клиентов», – отметила Ярмоленко.