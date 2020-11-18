74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ

Компания Zecurion, российский разработчик решений для корпоративной безопасности, заключила договор с Национальным исследовательским университетом «МЭИ» в рамках реализации стратегии компании по сотрудничеству с российскими вузами.

Согласно договору, Zecurion предоставит студентам учебные лицензии системы защиты от внутренних угроз Zecurion DLP для интеграции в программу обучения, в том числе для изучения и использования решения в практических работах учащихся. Система Zecurion DLP, признанная IDC, Gartner и Forrester, позволит изучить различные способы утечки информации и современные инструменты защиты данных. Кроме лицензий, компания будет предоставлять информационную и техническую поддержку вузу, а также содействовать в проведении стажировок.

«Мы рады партнерству с одним из ведущих разработчиков на рынке DLP и особенно возможности изучать и тестировать современное DLP-решение с новыми технологиями и инструментами работы с данными. Теперь студенты будут проходить не только теоретическую, но и практическую часть, с разбором реальных инцидентов, с которыми будут сталкиваться в будущем», — сказал Александр Невский, заведующий кафедрой безопасности и информационных технологий МЭИ.

«Сейчас мы активно работаем над развитием сотрудничества с вузами страны. В первую очередь мы хотим добиться более практико-ориентированного обучения в сфере информационной безопасности, в котором мы как бизнес будем знакомить будущих специалистов в сфере кибербезопасности с реальными кейсами, трендами и современными разработками. Ведь новые угрозы и технологии защиты данных появляются довольно быстро, а у вузов не всегда есть доступ к актуальным версиям ПО», — сказал Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion.

Zecurion работает над развитием партнерского направления с российскими вузами и приглашает к сотрудничеству учебные заведения, выпускающие специалистов по информационной безопасности. В рамках программы вузы смогут бесплатно использовать в обучающих целях систему Zecurion DLP, предназначенную для защиты информации от утечек информации и корпоративного мошенничества.