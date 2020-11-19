Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Эксперты Check Point обнаружили всплеск атак программ-вымогателей на медицинские учреждения

Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. опубликовала отчет Global Threat Index с самыми активными угрозами в октябре 2020 года. Исследователи сообщают, что трояны Trickbot и Emotet по-прежнему возглавляют рейтинг самых распространенных вредоносных ПО в октябре. Они стали причиной резкого увеличения числа атак программ-вымогателей на больницы и медицинские учреждения по всему миру.

ФБР и другие правительственные организации США недавно выпустили предупреждение об атаках программ-вымогателей, нацеленных на сектор здравоохранения. Они сообщили, что в огромном количестве случаев (более миллиона) Trickbot используются для загрузки и распространения других программ-вымогателей, шифрующих файлы, например, таких как Ryuk. Также Ryuk распространяется через троян Emotet, который четвертый месяц подряд занимает 1 место в рейтинге самых распространенных вредоносных программ.

По данным Check Point, в октябре сфера здравоохранения стала главной целью программ-вымогателей в США: количество атак увеличилось на 71% по сравнению с сентябрем 2020 года. Аналогичным образом, количество атак программ-вымогателей на медицинские организации и больницы в октябре увеличилось на 36% в странах Европы, Ближнего Востока и Африки и на 33% в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Злоумышленники также часто атаковали российские медицинские организации. За полгода количество атак на российские медицинские организации составило 3% от всех атак на медицинские организации по всему миру.

В сентябре исследовали также сообщали, что русскоязычная группировка OldGremlin была связана, как минимум, с девятью атаками программ-вымогателей в этом году на медицинские лаборатории, банки, производителей и разработчиков ПО в России. Крупная российская медицинская компания, пострадавшая от хакеров, заплатила выкуп в размере 50 тысяч долларов в криптовалюте.

«С начала пандемии COVID-19 мы наблюдаем рост атак вымогателей, — сказал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies Ltd в России и СНГ. — Злоумышленники стремятся воспользоваться пробелами в системе безопасности организаций, которые пытаются поддерживать удаленную работу сотрудников. За последние три месяца стремительно растет число атак, вызванных троянами TrickBot и Emotet. Особенный рост отмечается в сфере здравоохранения. Мы настоятельно рекомендуем медицинским организациям проявлять бдительность и стараться не допускать попадания на корпоративные устройства вредоносных программ».

Самое активное вредоносное ПО в октябре 2020 в России.

Emotet — продвинутый самораспространяющийся модульный троян. Emotet когда-то был рядовым банковским трояном, а в последнее время используется для дальнейшего распространения вредоносных программ и кампаний. Новый функционал позволяет рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки.

Trickbot — один из доминирующих банковских троянов, который постоянно дополняется новыми возможностями, функциями и векторами распространения. Это гибкое и настраиваемое вредоносное ПО, которое может распространяться в рамках многоцелевых кампаний.

FormBook был впервые обнаружен в 2016 году: это инфостилер, предназначенный для ОС Windows. На подпольных хакерских форумах он позиционируется как MaaS из-за его развитых методов уклонения и относительно низкой цены. FormBook собирает учетные данные из различных веб-браузеров, делает снимки экрана, отслеживает и регистрирует нажатия клавиш, а также может загружать и выполнять файлы в соответствии с приказами своего командного сервера.

Самое активное вредоносное ПО в октябре 2020 в мире.

В октябре Emotet остается самым распространенным вредоносным ПО, затрагивая 12% организаций в мире. За ним следуют Trickbot и Hiddad, атаковавшие по 4% организаций каждый. Emotet — продвинутый самораспространяющийся модульный троян. Emotet когда-то был рядовым банковским трояном, а в последнее время используется для дальнейшего распространения вредоносных программ и кампаний. Новый функционал позволяет рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки.

Trickbot — один из доминирующих банковских троянов, который постоянно дополняется новыми возможностями, функциями и векторами распространения. Это гибкое и настраиваемое вредоносное ПО, которое может распространяться в рамках многоцелевых кампаний.

Hiddad — Модульный бэкдор для Android, который предоставляет права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО, а также помогает внедрить его в системные процессы. Он может получить доступ к ключевым деталям безопасности, встроенным в ОС, что позволяет ему получать конфиденциальные данные пользователя.

Самые распространенные уязвимости в октябре 2020.

Удаленное выполнение кода MVPower DVR. В устройствах MVPower DVR существует уязвимость удаленного выполнения кода. Злоумышленник может использовать эту уязвимость для выполнения произвольного кода в уязвимом маршрутизаторе с помощью специально созданного запроса.

Обход аутентификации роутера Dasan GPON (CVE-2018-10561) — уязвимость обхода аутентификации, существующая в роутерах Dasan GPON. Успешное использование этой уязвимости позволит удаленным злоумышленникам получить конфиденциальную информацию и получить несанкционированный доступ к уязвимой системе.

Удаленное выполнение кода в заголовках HTTP (CVE-2020-13756) — заголовки HTTP позволяют клиенту и серверу передавать дополнительную информацию с помощью HTTP-запроса. Злоумышленник может использовать уязвимый заголовок HTTP для запуска произвольного кода на устройстве жертвы.

Самые активные мобильные угрозы в октябре 2020. В этом месяце Hiddad стал самым популярным вредоносным ПО для мобильных устройств. За ним следуют xHelper и Lotoor.

Hiddad — Модульный бэкдор для Android, который предоставляет права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО, а также помогает внедрить его в системные процессы. Он может получить доступ к ключевым деталям безопасности, встроенным в ОС, что позволяет ему получать конфиденциальные данные пользователя.

xHelper — вредоносное приложение для Android, активно с марта 2019 года, используется для загрузки других вредоносных приложений и отображения рекламы. Приложение способно скрываться от пользовательских и мобильных антивирусных программ и переустанавливаться, если пользователь удаляет его.

Lotoor — программа использует уязвимости в операционной системе Android, чтобы получить привилегированный root-доступ на взломанных мобильных устройствах.