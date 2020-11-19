74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Новая версия Eset NOD32 Mobile Security защитит онлайн-платежи пользователей Android

Eset обновила продукт для защиты мобильных устройств Eset NOD32 Mobile Security. Главными новшествами стали функции «Защита платежей», «Фильтрация вызовов» и «Домашняя сеть».

Новый модуль «Защита платежей» ограждает от всех программ, которые могут считать вводимые конфиденциальные финансовые данные, включая информацию о банковских операциях и покупках в интернете. Он автоматически классифицирует все установленные через магазин Google Play приложения из категории «Финансы» и сканирует их на наличие потенциальных угроз. Пользователь также может самостоятельно добавить в список программы из других категорий. После активации функции все финансовые приложения запускаются в безопасной среде, защищенной от поддельных программ-похитителей конфиденциальных данных и иного вредоносного ПО.

Функция «Фильтрация вызовов» защищает от спама и позволяет управлять входящими и исходящими звонками, блокировать последнего позвонившего, отклонять звонки от одного или группы абонентов. С помощью настраиваемых запрещающих и разрешающих правил можно забыть о навязчивых звонках и устанавливать собственные графики приема вызовов в зависимости от дня недели и времени суток. Создавая расписание блокировки звонков, пользователь также может задать исключения, например, для семьи, друзей или коллег.

«Домашняя сеть» распознает устройства, подключенные к домашней Wi-Fi-сети, и проверяет их на предмет уязвимостей. Функция позволяет видеть весь список подключенных устройств и оценивает надежность настроек Wi-Fi-роутера.

Продукт Eset NOD32 Mobile Security для пользователей смартфонов и планшетов защищает от потери и утечек данных, предотвращает несанкционированный доступ, а также, благодаря функции «Антифишинг», позволяет безопасно просматривать веб-страницы. Кроме того, программное обеспечение помогает в случае физической потери или кражи устройства: на клиентском портале my.eset.com владелец получает информацию о состоянии и местонахождении смартфона или планшета в режиме реального времени.