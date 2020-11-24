Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория умного вождения» внедрила многоуровневую систему защиты пользовательских данных

«Лаборатория умного вождения» (ЛУВ) завершила формирование системы технических мер и политик, направленных на обеспечение многоуровневой системы безопасности ИТ-инфраструктуры. Менеджмент информационной безопасности (СМИБ) в «Лаборатории» соответствует последним требованиям международных стандартов.

Безопасность данных клиентов «Лаборатории» и надежность функционирования телематической платформы обеспечиваются на нескольких уровнях: системные ограничения, шифрование информации и каналов ее передачи, хранение пользовательских данных на защищенных серверах, обеспечение защиты сетей, перманентный мониторинг каждого компонента системы и применение самых современных политик и практик в управлении персоналом.

Заметитель генерального директра «Лаборатории умного вождения» по ИТ Андрей Чибуничев сказал: «Мы завершили работу по формированию основных контуров безопасности. Это готовая, масштабируемая вместе с развитием нашей платформы и интересами наших клиентов система. Для поддержвания ее эффективности мы будем вести постоянную работу по выявлению потенциальных уязвимостей и модернизации применяемых политик и технологий».

Телематическая платформа «Лаборатории» на системном уровне защищена от несанкционированного доступа к данным пользователей или к функциям автомобилей. У каждого пользователя внутри системы назначена определенная роль, вне которой у него исключены права доступа.

Взаимодействие всех компонентнов ИТ-инфраструктуры «Лаборатории» происходит только с использованием зашифрованных каналов передачи данных. Все корпоративные сети оснащены программно-аппаратными комплексами межсетевого экранирования (Firewall) и современным противовирусным програмным обеспечением. Все личные данные пользователей хранятся на сертифицированных защищенных серверах.

Важная часть системы информационной безопасности «Лаборатории» – служба мониторинга, которая в круглосуточном режиме отслеживает работу каждого компонента системы. Группа мониторинга сразу же видит любые нештатные ситуации и реагирует на них.

Важным компонентом системы безопасности «Лаборатории» являются политики в области управления персоналом и предоставления доступа к данным. Внутренняя ролевая модель компании выстроена таким образом, чтобы каждый сотрудник имел доступ только к тем данным, с которыми ему приходится работать. Все связанные с ИТ сотрудники работают в компании только на постоянной основе. У каждого есть свой индивидуальный план развития, и они участвуют в действующей в компании системе непрерывного образования, частью которой являются специальные курсы и треннинги по обеспецению информационной безопасности.