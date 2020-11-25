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«Лаборатория Касперского» выпустила новый инструмент для борьбы со сталкерским ПО

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Коалиция по борьбе со сталкерским ПО (Coalition Against Stalkerware), в которую входит «Лаборатория Касперского», в ноябре 2020 года отмечает первую годовщину своей деятельности. Число её участников за год увеличилось в 2,5 раза. К этой дате была выпущена утилита TinyCheck, которую разработал эксперт команды GReAT, исследовательского центра «Лаборатории Касперского». Новый инструмент детектирует сталкерское и шпионское ПО, установленное на мобильных устройствах, — так, чтобы об этом не узнал инициатор слежки.

Утилита c открытым исходным кодом предназначена для устройств, работающих на платформе RaspberryPi. Она разработана с целью помочь некоммерческим организациям поддержать жертв домашнего насилия в деле защиты своей физической и цифровой неприкосновенности. TinyCheck использует Wi-Fi, чтобы сканировать исходящий с мобильного устройства трафик и распознавать подключения к серверам разработчиков шпионского ПО.

«Идея создания такого инструмента пришла ко мне на встрече с представителями французской некоммерческой организации по борьбе за права женщин, где мы обсуждали проблему сталкерского ПО. Мы думали, как помочь людям, которые подозревают, что на их устройстве установлена программа для слежки, но при этом никак не выдать то, что им это известно», — сказал Феликс Эме, эксперт исследовательского центра «Лаборатории Касперского», разработавший TinyCheck.

Только по данным «Лаборатории Касперского», которые собираются с 2018 года, во всём мире число пользователей, на чьих устройствах установлено сталкерское ПО, ежегодно насчитывает порядка 50 тысяч. Стоит отметить, что за время пандемии оно практически не изменилось: за январь-октябрь 2019 года было зафиксировано почти 52 тысячи таких установок, за аналогичный период 2020 года — более 48 500. В целях повышения осведомлённости людей по всему миру об этой угрозе участники Коалиции провели в 2020 году ряд публичных выступлений и мероприятий. Одно из них, в частности, состоялось в ноябре 2020 года в рамках форума ООН по управлению интернетом.

«Коалиция по борьбе со сталкерским ПО существует уже год, и за это время стало понятно, что проблема здесь не столько техническая, сколько социальная и глобальная. Сложность в том, что приходится бороться с легальным коммерческим ПО для слежки, отсутствием регулирования его распространения и использования, а также в том, чтобы противостоять проявлениям насилия в разных формах. Собранная нами информация позволяет проводить тренинги для НКО по техническим формам абьюза, но этого недостаточно, нужно также работать с психологическими и социальными последствиями и причинами такого опыта и осмыслять их», — сказала Кристина Шингарёва, руководитель направления по внешним связям «Лаборатории Касперского».

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