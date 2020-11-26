74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Group-IB совместно с Европолом предотвратили ущерб для банков на 40 млн евро

Group-IB приняла участие в международной операции Европола и полиции Великобритании Carding Action 2020, направленной на борьбу с подпольным рынком продаж данных краденных банковских карт. Используя собственные инновационные технологии для исследования киберугроз и охоты за атакующими, Group-IB собрала, проанализировала и передала в правоохранительные органы информацию о 90 000 скомпрометированных банковских картах клиентов европейских банков. В результате оперативных действий предотвращенный ущерб финансовых учреждений Европы оценивается в 40 млн евро.

Подробности спецоперации Carding Action 2020 раскрыл сегодня на конференции CyberCrimeCon 2020 представитель структурного подразделения Европола — Европейского центра по борьбе с киберпреступностью (EC3) — Тобиас Вилох. Сама операция длилась три месяца и в ней, кроме Европола, приняли участие полицейские Италии, Венгрии, Великобритании, в частности отдел по борьбе с платежными преступлениям службы столичной полиции Лондона и полиция Сити.

Group-IB, единственная частная компания в сфере кибербезопасности, участвовавшая в операции, предоставила европейским правоохранительным органам информацию о 90 000 банковских картах, скомпрометированных с помощью фишинговых веб-сайтов, банковских троянов под ПК, Android, а также JS-снифферов, которые злоумышленники внедряют на сайт интернет-магазинов для перехвата вводимых пользователем данных — номеров банковских карт, имен, адресов, логинов, паролей и др. Весь этот огромный массив разрозненной информации, был тщательно собран из закрытых источников хакерского андеграунда — кардшопов, форумов, ботнетов, JS-снифферов, и проанализирован системой для исследования киберугроз и охоты за атакующими Group-IB Threat Intelligence & Attribution. Чтобы предотвратить незаконное использование украденных данных, сотрудники Европола в режиме реального времени координировали обмен информацией между правоохранительными органами Италии, Венгрии, Великобритании, банками и ведущими платежными системами. В результате операции Carding Action 2020 европейским финансовым учреждениям, по данным Европола, удалось предотвратить потенциальные убытки на сумму около 40 млн евро.

«Киберпреступность подстерегает нас на каждом шагу, начиная от оплаты покупок в супермаркете и перевода денег друзьям до использования онлайн-средств связи или IoT-вещей, — сказал Эдвардас Шилерис, глава Европейского центра киберпреступности Европола (EC3). — Ситуация требует решительного ответа не только со стороны правоохранительных органов, но и со стороны частных компаний — экспертов по кибербезопасности. Операция Carding Action 2020, позволившая предотвратить убытки финансовому сектору на сумму €40 млн, доказывает, что обмен информацией между частными экспертами и правоохранительными органами является ключевым фактором в борьбе с растущими угрозами кардинга и кражами данных банковских карт граждан ЕС».

«Киберпреступность не знает границ, именно поэтому важно объединять усилия по защите киберпространства, — отметил Николас Палмер, директор по развитию международного бизнеса Group-IB. — Мы считаем, что положить конец киберпреступности можно только благодаря тесному сотрудничеству между частными экспертами и правоохранительными органами. Операция Carding Action, проводимая при поддержке Европола, является прекрасным примером таких скоординированных действий. Именно слаженная командная работа позволила нам так быстро и эффективно помочь гражданам Европы и других стран».

Согласно отчету Group-IB Hi Tech Crime Trends 2020-2021, объем рынка кардинга вырос на 116% с $880 млн. до $1,9 млрд. Высокие темпы роста характерны как для текcтовых данных (номер, дата истечения, имя держателя, адрес, CVV) и дампов (содержимое магнитных полос карт). Количество предлагаемых к продаже текстовых данных выросло на 133% — с 12,5 до 28,3 млн карт, а дампов на 55% —с 41 млн до 63,7 млн. Средняя цена за текстовые данные банковской карты — $12, дампы — $17. Максимальная цена за текст – 150$, за дамп – 500$.

Эксперты Group-IB предупреждают, что угроза кражи данных банковских карт наиболее актуальна не только для финансового сектора, но и для классического ритейла, имеющего онлайн-канал продаж, для eCommerce-компаний, продающих продукты и услуги через интернет.