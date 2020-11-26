Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

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Kaspersky Antidrone теперь оснащен модулем радиочастотного обнаружения Rohde & Schwarz

«Лаборатория Касперского» и Rohde & Schwarz сообщают об успешной интеграции модуля радиочастотного обнаружения R&S ARDRONIS в экосистему Kaspersky Antidrone. Новый готовый к использованию программно-аппаратный комплекс от ведущих мировых производителей представляет собой передовое решение для защиты от беспилотников на объектах любого масштаба и назначения, таких как транспортные узлы, промышленные предприятия, а также на культурно-массовых и спортивных мероприятиях. На сегодняшний день решение не имеет аналогов в России.

Включение алгоритмов и технологии радиочастотного обнаружения Rohde & Schwartz в экосистему Kaspersky Antidrone открывает новые уникальные возможности для системы. R&S ARDRONIS обеспечивает эффективное и надёжное обнаружение и пеленгование сигналов беспилотников и наземных пультов управления в кратчайшие сроки. Сочетание высокого результата обнаружения и точной линии пеленга, наложенной на подробную карту местности, всепогодность и работа 24/7 обеспечивает множество преимуществ для сотрудников службы безопасности.

Теперь Kaspersky Antidrone позволяет обнаружить БПЛА на расстоянии до 4000 метров, определить его модель и локализовать местоположение пилота. Кроме того, система может работать превентивно и начинать обнаружение с момента включения беспилотника.

Таким образом «Лаборатория Касперского» становится первой компанией в России в сфере защиты от дронов, которая интегрирует решение от Rohde & Schwarz.

Экосистема комплекса Kaspersky Antidrone состоит из программного обеспечения, аппаратных модулей и пользовательского интерфейса. Уникальная система на базе нейронной сети управляет оборудованием для обнаружения и классификации дрона и координирует его. В зависимости от типа объекта и модели угроз комплекс Kaspersky Antidrone оснащён лидаром, радаром, тепловизором, камерами и микрофонами. Мгновенное реагирование на инциденты и безопасная нейтрализация происходят в интуитивно-понятном интерфейсе.

«Решение Kaspersky Antidrone стало первым российским продуктом, прошедшим интеграцию с технологиями Rohde & Schwarz. Используя алгоритмы компании-партнёра для получения первичной информации о дроне, мы расширили возможности нашей системы для защиты от беспилотников. Теперь мы можем предложить коробочное решение, отвечая на запросы компаний из различных отраслей», — сказал Владимир Туров, руководитель проекта Kaspersky Antidrone.

«Мы довольны тем, как прошла интеграция, и уверены в успехе совместного решения с «Лабораторией Касперского». Считаю, что готовый к использованию программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone с модулем позволит быстро и просто внедрить эффективное решение по защите от БПЛА на крупных производственных комплексах, транспортных хабах и других объектах критической инфраструктуры», — сказал Андрей Беляев, директор департамента систем радиомониторинга ООО «Роде и Шварц РУС».