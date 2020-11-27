74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского» и художник Duran представили книгу Kaspersky SafeBook

Специально ко Дню матери «Лаборатория Касперского» вновь решила обратить внимание на проблему кибербезопасности старшего поколения и рассказать о том, с какими угрозами наши родные и близкие могут столкнуться в сети, а также как их избежать. Так родилась идея Kaspersky SafeBook – созданного вместе с популярным интернет-художником Duran краткого онлайн-руководства, в котором на примере простых и понятных историй эксперты с юмором объясняют серьёзные вещи.

Зачастую люди старшего возраста могут испытывать трудности в вопросах киберграмотности: как правило, они меньше знают об актуальных угрозах, хуже разбираются в том, как настроить приватность в социальных сетях, более доверчивы в сети, а потому оказываются более уязвимыми.

Kaspersky SafeBook состоит из десяти скетчей, отрисованных в узнаваемом стиле веб-художника. Руководство призвано повысить цифровые компетенции пользователей. Например, в них рассказывается, как может выглядеть фишинг на примере сайта кинотеатра, почему нельзя использовать клички домашних питомцев в качестве пароля, что такое дипфейк, почему стоит скептически относиться к крайне щедрым предложениям в сети и многое другое.

«Мы понимаем, что разговор с родителями про то, как вести себя в интернете, может обернуться тем ещё стрессом. Поэтому постарались взять на себя часть забот и описали самые распространённые угрозы и способы защиты от них, а для того, чтобы изобразить их на экране, обратились к художнику Duran, чей юмор и стиль высоко ценим. Всё это ради того, чтобы, посмотрев скетчи, каждый мог и улыбнуться, и задуматься. Надеемся, что наша книга поможет избежать ненужного стресса и станет руководством, которое позволит общаться с близкими только на приятные темы», – отметил Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России.