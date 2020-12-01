74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского» и Krakatau выпустили коллекцию одежды, посвященную личной безопасности в Сети

«Лаборатория Касперского» и Krakatau выпустили совместную коллекцию одежды Safe_expression. Название линейки можно перевести как «Безопасное самовыражение» — это лимитированная коллекция технологичной одежды нового поколения, которая кастомизируется уникальным принтом, выражающим цифровую индивидуальность пользователя на основе его отношения к безопасности своих данных.

Чтобы наглядно продемонстрировать актуальность темы личной безопасности в Сети, «Лаборатория Касперского» также выяснила, во сколько сегодня оцениваются данные пользователей на черном рынке. Оказалось, что их стоимость достаточно высока, в особенности востребованы селфи с документами, такими как паспорта или водительские права (до $40-60 за документ), медицинские карты (до $30 за полную карту пациента), информация с банковской карты (до $20), Paypal-аккаунты (до $500), а также аккаунты в развлекательных или стриминговых сервисах, таких как, например, Netflix, Twitch или Pornhub (до $8 за один аккаунт). Злоумышленники могут наживаться на таких данных с помощью разных схем, в том числе шантажируя владельцев.

Эксперты призывают бережно относиться к своим данным и постоянно повышать уровень киберграмотности. «Лаборатория Касперского» стремится обеспечить безопасность технологий, чтобы каждый мог наслаждаться теми безграничными возможностями, которые они способны ему предложить. Совместная коллекция с Krakatau — новая инициатива в этом направлении, призванная привлечь внимание к вопросу приватности. Создать свой уникальный принт можно на странице коллекции с помощью чат-бота, который задает пользователю несколько вопросов о его сетевых привычках. Каждый ответ влияет на то, каким будет цифровой принт, что делает его уникальным. Затем финальный принт можно увидеть на выбранной вещи и заказать ее. Можно купить и некастомизированное изделие, с лейблом коллаборации.

Safe_expression выходит ограниченным тиражом и включает черные и неоново-зеленые футболки, свитшоты, худи и длинные пуховики. Коллекцию отличают эргономичная геометрия кроя и минималистичный выразительный дизайн при полном оснащении для городской жизни.

«Для человека всегда было важно выражать собственную индивидуальность, и сегодня у нас гораздо больше возможностей делать это в цифровом формате. Мы видим, что люди могут менять мир к лучшему, делясь своими историями и мнениями. Самовыражение должно быть безопасным. Каждый из нас уникален, а данные, которыми мы делимся в интернете, имеют исключительную ценность, поэтому крайне важно знать, как их защитить. Надеемся, что коллекция с Krakatau поможет нам рассказать о конфиденциальности и безопасности на языке моды», — сказал Эндрю Винтон, вице-президент по маркетингу «Лаборатории Касперского».

«Нам понравилась идея коллаборации в первую очередь возможностью DIY — Do It Youself, когда пользователи могут кастомизировать одежду под себя. Речь о кастомизации на основе не эмоционального порыва, а личных привычек с участием современных цифровых технологий. Идеологически это все про защиту: одежда защищает от погодных условий, идея принта — в безопасности личности в среде цифровых угроз», — отметили в Krakatau.