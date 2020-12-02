Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Росатом» вывел на рынок цифровой продукт для комплексной безопасности крупных объектов

Госкорпорация «Росатом» вывела на рынок цифровой продукт СКУД «Пилот» – систему контроля и управления доступом на массовые мероприятия и охраняемые объекты.

«Пилот» известен международному профессиональному сообществу успешным обеспечением комплексной безопасности объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в Красноярске, Кубка конфедераций по футболу 2017 г.

«Решения в сфере комплексной безопасности крупных объектов, которые ранее эксклюзивно применялись для задач особой категории, теперь выходят на российский рынок и становятся доступными широкому кругу потребителей», – отметила директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева. Она подчеркнула, что система «Пилот» – это российский цифровой продукт, зарекомендовавший себя на международном уровне, что «демонстрирует серьезный потенциал «Росатома» как вендора цифровых продуктов и показывает способность российских цифровых разработок успешно конкурировать с зарубежным предложением. В этом смысле «Пилот» – это пример, который задает должное понимание импортозамещения: не механическая замена иностранного отечественным, а создание собственных разработок и продуктов, конкурентных на международном рынке».

«Пилот» предназначен для обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в числе которых не только спортивные объекты, но и метрополитен, аэропорты и вокзалы, крупные бизнес-центры, музеи и выставочные комплексы, парки культуры и отдыха.

Особенностью «Пилота» является возможность объединения в единую систему контроля доступа оборудования территориально разнесенных объектов с поддержкой порядка миллиона пользователей в реальном времени. В период чемпионата мира по футболу 2018 г. «Пилот» объединил 12 крупных спортивных стадионов в 11 российских городах, включая «Екатеринбург арена», «Калининград», «Фишт» (Сочи), «Мордовия арена» (Саранск), «Ростов арена», «Нижний Новгород арена», «РЖД арена» (Москва), «Самара арена», «Волгоград арена» и другие.

СКУД «Пилот» позволяет обеспечить контроль, безопасность и одновременно удобство посетителей на массовых мероприятиях и охраняемых объектах. Система определяет права доступа посетителей на контролируемую территорию при помощи всех популярных технологий считывания, в том числе с использованием биометрического анализа лица. Она регистрирует факты входов и выходов, ведет мониторинг заполнения объекта, а также обеспечивает информационный обмен с внешними системами. «Пилот» отличается высокой пропускной способностью: 450 человек в час на один турникет и может отработать более 1 млн запросов одновременно. Система соответствует российским и международным стандартам ISO/IEC 15408 в области информационной безопасности.

Важным является наличие подсистемы защиты информации от несанкционированного раскрытия, модификации или потери возможности ее использования. В случае непредвиденных ситуаций система способна работать в автономном режиме с использованием локально хранящихся «белых» и «черных» списков и с сохранением более 10 тыс. событий, дружелюбно интегрируется с противопожарными системами объекта и имеет защитный режим «Антипаника», предполагающий быстрое разблокирование в экстренных случаях всех турникетов.

СКУД «Пилот» была разработана Научно-исследовательским и конструкторским институтом радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) – филиалом ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (входит в госкорпорацию «Росатом»). В интересах потребителей НИКИРЭТ готов выполнить полный цикл работ по созданию систем комплексной безопасности объектов со сдачей их заказчику «под ключ», включая обучение персонала заказчика, обеспечение гарантийного и сервисного обслуживания.