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«Лаборатория Касперского» проанализировала распространенные схемы телефонного и онлайн-мошенничества в 2020 году

По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году активно росли объёмы телефонного мошенничества и скама. С января по ноябрь компания обнаружила почти 86 тысяч скам-ресурсов в мире, из них 62,5 тысячи были заблокированы во втором полугодии. Особенно распространено такое явление в русскоязычном сегменте интернета.

Среди наиболее популярных у скамеров схем в этом году можно выделить: сообщения на тему различных социальных выплат, в том числе связанных с коронавирусной инфекцией (таких ресурсов было обнаружено порядка 15,6 тысяч); предложения, связанные с досками объявлений, сервисами доставки или заказа еды (найдено 8,6 тысяч подобных сайтов); опросы от имени якобы крупных компаний и брендов (зафиксировано 6,5 тысяч ресурсов).

Механика такого онлайн-мошенничества практически всегда остаётся одной и той же: под предлогом скидки, выгодной акции или другого денежного вознаграждения злоумышленники заманивают пользователя на фальшивую страницу. Обычно обещанная сумма составляет несколько десятков или сотен тысяч рублей. Размер фейковых выплат не завышают, чтобы предложение казалось реалистичным. Когда человек проходит все этапы опроса или анкеты, его просят перевести «закрепительный платёж» (порядка 300 рублей). В итоге никаких денег он не получает, а «комиссия» уходит злоумышленникам.

Стоит отметить, что в целом количество попыток переходов пользователей на скам-страницы в 2020 году уже превысило 44 миллиона.

«Если представить сумму потенциального ущерба от скама в 2020 году в рублях, то она могла бы превысить 13 миллиардов. Столько могли бы получить злоумышленники, если бы каждая заблокированная нашими продуктами попытка перехода пользователя на подобный ресурс всё же повлекла за собой обман хотя бы одного человека, — отмечает Константин Игнатьев, эксперт по контентному анализу в «Лаборатории Касперского». — Мы призываем пользователей быть внимательными и скептически относиться к крайне щедрым предложениям в сети. Злоумышленники используют методы простой, но эффективной социальной инженерии и играют на желании заработать лёгкие деньги — в результате, к сожалению, люди сами отдают им свои средства, а иногда и личные или платёжные данные».

Заработать на пользователях злоумышленники активно пытались и с помощью телефонных звонков. Согласно статистике Kaspersky Who Calls, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. При этом злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера. Чаще всего они указывали телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.

«В этом году количество звонков от злоумышленников продолжило расти. Это может быть связано с тем, что люди проводят всё больше времени с телефоном под рукой и чаще берут трубку. Но при этом возможность принять взвешенное решение в разговоре у них есть не всегда. Часто злоумышленники использовали актуальную новостную повестку, чтобы вызвать доверие жертвы», — сказал Сергей Голованов, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» напоминает об основных правилах безопасности: не переходите по сомнительным ссылкам из писем и сообщений в мессенджерах; если вы узнали о той или иной акции и хотите принять в ней участие, проверьте, действительно ли эта компания или бренд её проводят, на официальном сайте или в официальных аккаунтах в социальных сетях; установите надёжное защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов, скама и спама, такое как Kaspersky Total Security; никогда не сообщайте третьим лицам конфиденциальную информацию, в том числе одноразовый код из СМС или push-уведомления; установите решение, определяющее мошеннические и спам-номера; помните, если предложение по телефону или в интернете звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это фейк.