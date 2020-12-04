Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

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«Лаборатория Касперского» и G-Core Labs запускают программу поддержки игровых стартапов

Центр инноваций «Лаборатории Касперского» и провайдер облачных и edge-решений G-Core Labs запускают совместную программу поиска и поддержки стартапов, у которых есть потенциал изменить игровой мир и повысить его безопасность.

Игровая индустрия — одна из наиболее быстро развивающихся отраслей. По данным аналитиков, к 2023 году количество геймеров в мире превысит три миллиарда. Популярность этой сферы открывает огромные перспективы для разработчиков: появляется всё больше и больше проектов, отвечающих запросам огромной аудитории.

Наиболее перспективным стартапам, прошедшим отбор в рамках программы, «Лаборатория Касперского» предоставит техническую и менторскую поддержку, а также возможность доступа к своим партнёрским каналам (включая дистрибьюторов и реселлеров), клиентам и проектам, а G-Core Labs — доступ к своей облачной инфраструктуре и гранты на сумму до 25 тысяч евро, которые можно будет потратить на облачные сервисы компании в течение двух лет.

«Мы рады объединить усилия с G-Core Labs и поддержать разработчиков, стремящихся улучшить игровые технологии. Это партнёрство — важный шаг в деле поддержки стартапов, который поможет им проверить ценность идеи, развить и масштабировать её», — говорит Виталий Мзоков, руководитель центра инноваций «Лаборатории Касперского».

«Геймерские проекты давно пользуются нашими сервисами. Мы создавали свою глобальную облачную инфраструктуру более чем в ста точках присутствия на пяти континентах, чтобы решать наиболее сложные задачи. Уверен, что наше партнёрство с «Лабораторией Касперского» сыграет позитивную роль в развитии игровой индустрии», — комментирует Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ в G-Core Labs.

Сотрудничество центра инноваций «Лаборатории Касперского» с G-Core Labs началось весной 2020 года, когда в рамках инициативы Open Innovation Program проходил отбор стартапов, которые создают решения на стыке информационной безопасности и компьютерных игр. G-Core Labs поддержала эту инициативу и открыла бесплатный доступ к своим сервисам для победителей.