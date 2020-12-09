74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского»: в 2020 году доля попыток отмыть денежные средства увеличилась в четыре раза

По данным отчета Kaspersky Fraud Prevention, в 2020 г. чаще всего злоумышленники пытались совершить несанкционированные денежные переводы путем использования скомпрометированной учетной записи (в 36% случаев) либо с помощью заражения устройства вредоносным ПО (31%). В 2019 г. атаки с применением зловредов были абсолютным лидером: их было зафиксировано 63% от общего числа. Доля инцидентов, связанных с отмыванием денежных средств, выросла за этот год в четыре раза и составила 12%. Злоумышленники применяют сложные и многоступенчатые схемы отмывания денег: много раз меняют счета, компании, форму представления, валюту, юрисдикцию. В связи с этим финансовым организациям крайне важно выстраивать систему кибербезопасности таким образом, чтобы минимизировать возможность взлома, а также оперативно отслеживать любые нелегитимные действия.

В сфере электронной коммерции самым распространенным способом мошенничества стало злоупотребление приветственными бонусами в программах лояльности. Схема достаточно проста: злоумышленники массово регистрируют учетные записи в маркетплейсе, получают приветственные бонусные баллы и покупают товары со скидкой по бонусной программе. Например, в одном случае мошенник скупал подгузники и конфеты, а затем с выгодой для себя реализовывал купленные товары на популярных торговых площадках. В дальнейшем созданные учетные записи не использовались, средний срок их жизни составлял 1-2 дня.

«По-прежнему одним из наиболее распространенных способов мошенничества остается использование приложений со средствами удаленного доступа. Кроме того, злоумышленники хорошо освоили схему с подменой номеров для входящих звонков. На эту удочку клиенты банков, к сожалению, попадаются весьма часто, поскольку привыкли, что реальный звонок из финансовой организации может совершаться с разных номеров. Платформа Kaspersky Fraud Prevention, ориентированная именно на банки и другие финансовые учреждения, позволяет отслеживать активность злоумышленников благодаря анализу множества параметров, в том числе поведения пользователя, параметров устройства, наличия вредоносных или опасных программ», — сказала Екатерина Данилова, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention.