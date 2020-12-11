Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «Застава-клиент»

В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Элвис-плюс» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного комплекса «Застава-клиент» (производства «Элвис-плюс») с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в сертификате совместимости.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Программный комплекс «Застава-клиент «VPN/FW «Застава», версия 6» является российским программным продуктом — VPN-агентом, сертифицированным ФСБ России, а также межсетевым экраном типа «В», сертифицированным ФСТЭК России.

Продукты семейства «Застава» обеспечивают защиту корпоративных информационных систем на сетевом уровне с помощью технологий виртуальных частных сетей (Virtual Private Networks, VPN) и распределенного межсетевого экранирования (МЭ). Они работают на различных аппаратных платформах и под управлением практически всех популярных операционных систем.

«Информационная безопасность всегда была чувствительной темой в российском ИТ. Однако стремительное развитие отрасли позволило выпустить на рынок надежные продукты в этом направлении, среди которых и разработки нашего партнера «Элвис-плюс». Расширение списка совместимости «Ред ОС» по итогам успешного тестирования с сертифицированным ФСБ VPN-агентом «Застава-клиент» позволит предложить заказчикам больше безопасных импортонезависимых решений», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«В условиях продолжающегося тренда на импортозамещение важна совместимость продуктов по информационной безопасности с отечественными операционными системами, — отметил директор департамента специальных работ Павел Власов. — Благодаря этому российский рынок получает широкий диапазон комплексных ИБ-решений, позволяющий заказчикам формировать оптимальную по стоимости и защищенную ИТ-инфраструктуру, построенную на отечественных изделиях».