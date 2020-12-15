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Eset рассказала о правилах безопасного шопинга на Новый год

Безопасность Пользователю
, Текст: Владимир Бахур

Эксперты Eset подготовили несколько советов, как не попасться на уловки мошенников и не испортить себе и близким Новый год.

Кратковременные акции и обещания очень выгодной цены – повод задуматься. Фишинговые электронные письма, цель которых заставить поверить пользователя в подлинность выгодной акции и ввести свои личные данные с последующей их кражей, – это одна из самых распространенных угроз в разгар предновогоднего шопинга. Доверяйте своей интуиции и критическому мышлению: если сделка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, не нажимайте на ссылку. Не вводите номер кредитки для оплаты, если «до конца выгодной акции остались считанные минуты». Вместо этого перейдите непосредственно на веб-сайт производителя товара или посетите другой онлайн магазин с надежным рейтингом.

Проверяйте подержанные гаджеты, доверяйте официальным продавцам техники. Покупка б/у устройства в подарок является отличным решением для экономии средств, но скрывает ряд угроз. Перед тем как упаковать и положить его под елку, необходимо убедиться, что устройство было отформатировано и не содержит вредоносные файлы. Замаскированные программы несут угрозу конфиденциальности данных будущего пользователя. Избежать риска поможет обращение в официальный магазин техники, где сданные в трейд-ин технические устройства проходят проверку. Альтернативным решением может стать установка антивирусной защиты для мобильного устройства сразу после покупки с рук.

Поздравления от незнакомцев. Электронные поздравления, содержащие вредоносные ссылки, – массовое явление в предпраздничный период. Внимательно изучите адрес отправителя, мошенники могут использовать адреса, похожие на список ваших контактов. Если сомневаетесь, то отложите поздравление. По возможности уточните у друзей или коллег, действительно ли они отправляли вам открытку со ссылкой.

Этот подарок точно мне? Один из приемов социальной инженерии, который используют мошенники в киберпространстве, – сыграть на новогоднем ожидании сюрприза. Неожиданное уведомление о посылке в канун праздника не всегда означает, что вам пришел подарок от тайного Санты или заказанная ранее покупка. Зачастую аферисты выдают себя за хорошо известные службы доставки и отправляют поддельные ссылки для отслеживания отправлений. При нажатии на ссылку начинается загрузка вредоносного ПО или происходит переход на веб-сайты, стремящиеся украсть учетные данные пользователей. Чтобы избежать мошенничества с доставкой, внимательно следите за адресами отправителей. Проверяйте статус доставки только на официальных сайтах почтовых служб, используя трек-номер.

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