Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки

Zecurion и Infosecurity (входит в ГК Softline) создали новый сервис по предотвращению утечек информации на базе DLP-системы Zecurion — INFOSECURITY TRACKER. Поставщики услуги берут на себя весь цикл работ по подготовке заказчика к внедрению DLP-системы: от классификации корпоративной информации до установки и настройки DLP-системы.

С переходом на удалённый режим работы большинство компаний озадачилось вопросом контроля деятельности сотрудников и обеспечения должного уровня безопасности конфиденциальной информации. Перед организациями возникла проблема выбора соответствующего программного обеспечения. Однако, для эффективного решения данной задачи покупки лицензий недостаточно — необходимо также грамотно выстроить процессы работы с ним.

Для этого Zecurion совместно с Infosecurity разработал специальную подписку INFOSECURITY TRACKER, призванную значительно упростить весь процесс работы заказчиков с системой Zecurion DLP для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Новый сервис будет максимально полезен компаниям, которые впервые задумались об обеспечении контроля над информационными потоками и защите от внутренних угроз. Подписка позволяет избавить заказчика от сложности самостоятельной закупки лицензий, поиска интегратора для внедрения решения, выделения серверных мощностей, а главное – самостоятельного выявления инцидентов и ежедневной актуализации правил контроля.

В настоящий момент для заказчиков доступно 2 варианта подписки, которые базируются на решении Zecurion DLP:

TRACKER DATA —выявляет риски потенциальной утечки конфиденциальной информации. Заказчик не только получит информацию о наиболее критичных сведениях в организации, но и полноценные возможности по их контролю. Кроме того, в рамках пакета эксперты Infosecurity помогут оформить всю необходимую документацию: внедрить режим коммерческой тайны и обеспечить её контроль.

TRACKER PRO —включает весь функционал TRACKER DATA, а также позволяет анализировать деятельность сотрудников на их рабочих местах, работать с группами особого контроля, реагировать в режиме реального времени на потенциальные риски и получать аналитику на базе архива собранных ранее данных.

В результате заказчик получает полноценную DLP-систему с полным сопровождением проекта экспертами Infosecurity с многолетним опытом по анализу и защите от внутренних угроз. Сервис предоставляется по подписке с фиксированной ежемесячной стоимостью в зависимости от количества подключаемых рабочих мест. В случае необходимости есть возможность масштабировать подписку до 1 000 рабочих мест.

«Как разработчик комплексной DLP-системы мы заинтересованы в том, чтобы наши заказчики получали максимум от её использования с минимальными трудозатратами. Поэтому мы совестно с Infosecurity создали специальный сервис, который одинаково эффективно сможет защитить компании от 50 до 1 000 пользователей. Адаптивная архитектура Zecurion DLP и компетенции Infosecurity в области информационной безопасности делают наше предложение сверхпривлекательным как в технологическом плане, так и с экономической точки зрения», — говорит Станислав Смольный, заместитель коммерческого директора Zecurion.

«Мы рады предложить заказчикам новый сервис, который не имеет аналогов на российском рынке. Всего одна подписка объединяет в себе все ключевые элементы, необходимые для качественной работы DLP: ПО, внедрение и настройка решения, аналитика инцидентов, жесткие SLA и многое другое. В это непростое время мы хотим помочь заказчикам максимально эффективно использовать денежные средства, выделяемые на информационную безопасность», – подводит итоги Анна Попова, руководитель блока систем предотвращения утечки информации Infosecurity.