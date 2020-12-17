Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Eset обеспечит безопасный серфинг в Google Chrome

Eset и Google объявили о продолжении сотрудничествf в обеспечении защиты браузера Chrome, безопасности магазина приложений Google Play Store и поддержке платформы Chronicle.

Технология Eset используется для сканирования, выявления и удаления нежелательных программ, с которыми сталкиваются пользователи браузера Chrome для Windows. Совместно с Google специалисты обеспечивают функциональную работу утилиты Chrome Cleanup. Данная функция для распознавания и предупреждения об угрозах была интегрирована в браузер три года назад. Утилита действует в фоновом режиме, а после удаления нежелательного ПО информирует пользователя Google Chrome об успешной очистке.

Технический директор Eset Юрай Малко отметил, что обеспечение безопасности сотен миллионов пользователей — это вызов и большая ответственность для специалистов в области киберугроз.

«Продолжающееся сотрудничество с Google и Chrome Cleanup демонстрирует важность, которую наши компании придают киберзащите пользователей. Поскольку Chrome является предпочтительным браузером для большинства пользователей Windows, технологии и инженеры Eset обеспечивают защиту на переднем крае», — сказал Юрай Малко.

Обе компании совместно работают над решениями безопасности для Google Play Store. Eset использует свои технологии для обнаружения угроз и защиты экосистемы Android. Кроме того, команда Eset возглавляет расследования инцидентов безопасности, жертвами которых были клиенты магазина приложений.

Eset также предоставляет данные пользователям платформы аналитики безопасности Chronicle — для вынесения вердиктов по вредоносным файлам в службах Google Cloud.