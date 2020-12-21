74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации», добавила в свое решение «Электронная школа Тюменской области» новую возможность – в своих личных кабинетах родители первоклассников могут получить бесплатный лицензионный ключ программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

Проект был поддержан губернатором Тюменской области Александром Моором и в настоящий момент курируется департаментом информатизации Тюменской области.

Одним из ключевых направлений национальной программы «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернете, в особенности для детей. По словам Марии Рудзевич, директора департамента информатизации Тюменской области, целью подобных современных решений является не обеспечение тотального контроля за детьми, а прежде всего защита ребенка от опасных интернет-угроз, с которыми он может столкнуться. Оно обеспечивает полезное пространство для развития ребенка, а родители при этом могут не беспокоиться за его безопасность.

Для того, чтобы поучаствовать в проекте необходимо скачать приложение, которое доступно в магазинах App Store и Google Play, в личном кабинете «Электронной школы» и на сайте «Лаборатории Касперского». Приложение позволяет контролировать время использования устройства, получать данные о местонахождении ребенка и заряде батареи устройства, а также контролировать запросы в стриминговых площадках и видеохостингах.

«Сегодня защищать ребенка родителю приходится не только в реальном мире, но и в виртуальном. Знакомство детей с цифровыми устройствами начинается в самом раннем возрасте. А с первого класса освоение онлайн-пространства ребенком становится непрерывным, поскольку интернет-технологии стремительно развиваются и затрагивают все сферы жизни. Поэтому такие проекты, как Kaspersky Safe Kids, очень важны и помогают научить детей базовым правилам безопасного интернета. Мы рады возможности участвовать в совместных проектах, обеспечивающих детскую безопасность и их успешное развитие в цифровом мире», – сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Анатолий Младшев.

Всего в регионе планируется выдать порядка 13 тыс. лицензий.