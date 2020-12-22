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Биометрическое решение Recfaces Id-Gate интегрировано с системой контроля доступа Schneider Electric Ecostruxure Security Expert

Российский программный продукт биометрической идентификации по лицу для достоверного контроля доступа на объект Id-Gate интегрирован с системой по управлению безопасностью EcoStruxure Security Expert от Schneider Electric. Партнерство двух компаний открывает новые возможности для продаж и дополнительные привилегии для потенциальных пользователей.

В 2017 г. Schneider Electric анонсировала свое интегрированное решение для управления безопасностью зданий, которое реализует функции контроля доступа и охранной сигнализации для создания защищенной среды. Решение сочетает в себе программное и аппаратное обеспечение, объединяя данные из ключевых компонентов системы безопасности таких как: видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД и прочее. Сегодня на базе Ecostruxure Security Expert реализовано множество проектов как в России, так и за рубежом.

Теперь компании и предприятия, использующие систему Ecostruxure Security Expert от Schneider Electric или планирующие ее приобрести, получат возможность внедрить лицевую биометрию для контроля доступа на объект без дополнительных затрат на интеграцию. Реализовать дополнительную проверку и контроль СКУД позволит решение Id-Gate российского разработчика лицевой биометрии – компании Recfaces. Благодаря отрытому API Id-Gate доступно в связке с системой Ecostruxure Security Expert уже в базовой версии и не требует дополнительных доработок.

«Благодаря полнофункциональной интеграции Id-Gate выступает качественным дополнением системы контроля доступа Schneider Electric и расширяет ее функциональные возможности, например, с помощью биометрии теперь можно гибко настраивать списки людей с возможностью распределения по категориям: «VIP-клиенты», «Черный список», «Посетители» и другие, – сказал технический директор Recfaces Сергей Новиков. – Также можно формировать различные виды отчетов: отчет о фактах прихода и ухода сотрудников, отчет по нарушителям, отчет по настроенным спискам. Это позволяет оценивать количество посетителей на объекте за определенный промежуток времени, не являющихся сотрудниками предприятия».

«Ценность данного партнерства в том, что наши действующие и потенциальные клиенты получают дополнительную функциональность, которая напрямую влияет на безопасность на объекте. За счет интеграции Id-Gate и Ecostruxure Security Expert обеспечивается два фактора проверки – материальный пропуск и биометрический. Это гарантирует достоверность данных о человеке при доступе на объект со 100% гарантией отсутствия подлога, утраты или кражи карт СКУД», – отметил руководитель отдела развития систем управления зданием Василий Маркушин, «Schneider Electric Россия».

Id-Gate имеет открытый API, что дает возможность интегрировать биометрическое решение для контроля доступа на объект с практически любым СКУД. Подобный опыт компания Recfaces показала в ранее реализованных проектах как в России, так и в других странах.

Schneider Electric и Recfaces намерены продолжить сотрудничество, развивая совместные проекты и продукты.