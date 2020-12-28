74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Родители школьников Югры смогут обновить приложение Kaspersky Safe Kid

Родители школьников Югры смогут обновить лицензии на мобильное приложение по безопасности детей в интернете. Мобильное приложение – незаменимый помощник для школьников и их родителей. Он позволяет контролировать, сколько времени дети проводят с гаджетами, настраивать временные ограничения на игры и другие приложения. Можно полностью блокировать устройство ребенка, либо ограничивать доступ к отдельным приложениям и настраивать точное время блокировки. Например, чтобы он не играл в игры во время занятий в школе.

Программное решение помогает видеть активность ребенка в интернете и защищать его от опасного контента: ограничивать или блокировать доступ к каким-то конкретным сайтам или определенной тематики. Кроме того, родители будут в курсе активности своих детей в соцсетях и изменений в списке его друзей: мамам и папам придут уведомления о подозрительных друзьях и группах.

Приложение позволяет узнать, где находится школьник, установить для него безопасные границы и время, когда он может там находиться. Если ребенок, например, уйдёт со школьного двора в заданное время, родители получат уведомление на свой смартфон.

Лицензии, полученные ранее, заканчивают действие 31 декабря текущего года. Чтобы и дальше бесплатно пользоваться возможностями этого программного продукта, необходимо получить новые лицензии. Родителям учеников 1-7 классов они станут доступны уже 29 декабря.

Получить лицензии на Kaspersky Safe Kids стало намного быстрей и удобней – это можно сделать в два клика в личном кабинете цифровой образовательной платформы Югры. В новом разделе Safe Kids нужно нажать кнопку «получить лицензию», а затем скачать код активации, который придёт в раздел личных сообщений.