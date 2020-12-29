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«Ростех» и «Селдон» объявили об открытии крупнейшего в России удостоверяющего центра

«РТ-Проектные технологии» (входит в «Ростех»), группа компаний «Селдон» и «Аналитический центр» сообщили о создании крупнейшего в стране удостоверяющего центра для выпуска электронных подписей. Он обеспечит клиентам поддержку на всех этапах бизнес-процессов – от получения электронной подписи до сдачи онлайн-отчетности в государственные органы.

Клиенты нового удостоверяющего центра смогут воспользоваться услугами в области электронного документооборота и электронного обмена данными, обмена счетами-фактурами, работы с онлайн-кассами. Наряду с этим будут доступны возможности организации электронных торгов и использования инфраструктуры центра для анализа данных.

В проекте задействованы разработки «РТ-Проектных технологий», которые ранее использовались в крупных федеральных информационных системах, таких как Единый агрегатор торговли «Березка» и Единая информационная система закупок. Лингвистические и аналитические технологии обработки больших данных компании «Селдон» позволят усилить совместные продукты и обеспечить функционирование инфраструктуры открытых ключей. Банком-партнером проекта выступил «Московский кредитный банк».

«Создание совместно с группой компаний «Селдон» удостоверяющего центра становится еще одним шагом к формированию инновационной цифровой инфраструктуры в масштабах всей страны. Структура станет «единым окном» доступа ко всем цифровым услугам для предпринимателей. Это не только создание электронной подписи и работа с документами, но и широкий перечень других возможностей. К примеру, в сфере ВЭД — это сквозная международная идентификация и аутентификация при заключении сделок, система трансграничных электронных контрактов и документооборота, автоматизация таможенного администрирования и декларирования. Использование технологий на базе блокчейн обеспечит клиентам максимальную безопасность», — сказал генеральный директор компании «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош.

Новая структура прошла аккредитацию при Минцифры в соответствии с новыми требованиями, а «Аналитический центр» получил статус доверенного удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы России. Это дает компании право на изготовление и выдачу квалифицированных сертификатов ключей электронных подписей для юридических лиц.

«Статус доверенного удостоверяющего центра — это признание профессионализма и высокая ответственность при трансформации инфраструктуры электронного документооборота между юридическими и физическими лицами. Федеральной налоговой службе и доверенным УЦ предстоит обеспечить новый уровень доверия к электронному документообороту. Мы готовы к сотрудничеству с коммерческими и государственными компаниями по развитию системы», — отметил основатель группы компаний «Селдон» Илия Димитров.

Для создания УЦ федерального масштаба важна развитая региональная инфраструктура, которая обеспечивает быструю дистрибуцию программных продуктов и доведение их до конечных пользователей. В целях реализации этой задачи «Аналитический центр» планирует создание филиальной сети.

Напомним, меморандум о сотрудничестве в области развития цифровых сервисов был подписан «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» и группой компаний «Селдон» в апреле 2019 г.