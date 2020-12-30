Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

ИТ-специалисты ЯНАО прошли обучение по «Ред ОС»

В декабре 2020 г. на базе Департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа завершилось обучение представителей органов государственной власти региона по использованию российской операционной системы «Ред ОС». Подготовка специалистов проведена в рамках реализации регионального проекта ЯНАО «Информационная безопасность».

Цель проекта «Информационная безопасность» – увеличение доли закупаемого и арендуемого отечественного программного обеспечения органами госвласти Ямало-Ненецкого автономного округа до 90% к 2024 г. В 2020 г. компания «Ред софт» поставила свыше 1,7 тыс. лицензий на операционную систему «Ред ОС» для государственных, муниципальных и коммерческих организаций ЯНАО.

За две недели 50 ИТ-специалистов госсектора ЯНАО освоили принципы работы на операционной системе «Ред ОС». Программа обучения была составлена с учетом особенностей информационной инфраструктуры региона, в частности, в курс добавлены практические рекомендации по настройке наложенных средств защиты информации (ViPNet, Dallas Lock).

Обучение проходило по двум направлениям: базовое и расширенное администрирование. Курс включил в себя теоретические и практические занятия. На последнем этапе будущие администраторы «Ред ОС» подтвердили полученные знания, пройдя тестирование, состоящее из 11 лабораторных работ и итогового теста.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№3751).

«С каждым днем процесс импортозамещения охватывает все больше сфер нашей жизни, в том числе и сферу информационных технологий. Для успешного внедрения программного продукта в округе мы пригласили разработчиков, которые обучили наших специалистов работе в системе «Ред ОС». Сегодня, по сравнению с зарубежными аналогами, не все российские разработки столь популярны среди пользователей, но имеют хороший потенциал для этого. Глубоко убежден, что успех зависит от активного использования наших продуктов, над чем мы и работаем», – отметил директор Департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Албычев.

«Ямало-Ненецкий автономный округ входит в число регионов, которые решили среди первых перейти на отечественный софт. Мы уже активно ведём проекты в ЯНАО, поэтому понимаем, что внедрение нового программного обеспечения должно быть комфортным. Для этого мало создать качественный продукт. Критически важно обучить новых пользователей работе с ним. Благодарим коллег за профессионализм и интерес», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».