Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, и «Код безопасности», отечественный разработчик программных и аппаратных средств защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов.

По результатам тестирования были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-2 PKI/ГОСТ» и USB-токенов «Jacarta ГОСТ», «Jacarta PKI/ГОСТ» и «Jacarta SF/ГОСТ».

Продукты линейки Jacarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

Средство защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP разработки компании «Код безопасности» представляет собой средство защиты от несанкционированного доступа для операционных систем семейства Linux.