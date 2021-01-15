74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Каждый третий россиянин чуть не лишился денег после взлома личного кабинета

«Лаборатория Касперского» и Райффайзенбанк рассказали о цифровых привычках россиян в отношении безопасности данных и финансов.

Согласно результатам опроса Райффайзенбанка, 28% респондентов хранят данные карт на сайтах, где часто совершают покупки. При этом каждый пятый респондент признал, что сталкивался со взломом личного кабинета на сайтах интернет-сервисов и магазинов. В 31% случаев в результате была скомпрометирована финансовая информация — мошенники пытались воспользоваться картой.

«Отдельная карта для интернет-покупок — это простая хорошая привычка, которая поможет минимизировать неприятные последствия в случае компрометации сайта интернет-магазина, — отметил Денис Камзеев, руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка. — В «Райффайзен-онлайн» легко открыть карту, которую можно сразу использовать для покупок в интернете».

18% респондентов признали, что используют один и тот же пароль для разных интернет-сервисов. Отвечая на вопрос о привычках в хранении паролей, 45% опрошенных указали, что доверяют свои данные бумажным носителям (блокноты и листочки), 36% сохраняют их в браузерах, а 18% — в заметках в компьютере или смартфоне. 51% при этом полагается на собственную память. Только 10% респондентов используют специальные программы для хранения паролей.

При этом, согласно опросу, проведенному «Лабораторией Касперского», для важных сервисов более 80% россиян все же используют различные пароли, а каждый второй работает в разных браузерах с разными задачами.

«В последний год наблюдается рост интереса злоумышленников к компрометации аккаунтов онлайн-магазинов. Помимо доступа к финансовой информации, их привлекает кража бонусных баллов. К сожалению, многие пользователи редко меняют пароли и используют слишком простые или одинаковые комбинации для различных сервисов, поэтому, чтобы получить доступ к аккаунтам, злоумышленники применяют bruteforce-атаки или создают ботов, которые проверяют актуальность информации из скомпрометированных баз данных, — отметила Екатерина Данилова, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention. — Чтобы минимизировать такие риски, пользователям достаточно соблюдать правила цифровой гигиены, а площадкам для онлайн-торговли важно внедрять комплексные антифрод-системы, позволяющие обнаружить мошеннические операции, если данные все-таки попали к злоумышленникам».