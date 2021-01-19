74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Элефус» назвала основные тренды и угрозы ИБ в медицинской сфере в 2020-2021 годах

ИБ-компания «Элефус» представила прогноз актуальных трендов и ключевых угроз безопасности в медицинской сфере.

За последний год ситуация с защитой информации в данном направлении значительно усложнилась. По оценкам экспертов компании, количество утечек медицинских данных о пациентах в 2020 г. увеличилось на 30%.

Сегодня с утечками сталкиваются медицинские учреждения во всех регионах России. Если говорить о процентном распределении инцидентов по ИБ, то их наибольшее количество фиксируется в Москве и Московской области, поэтому на ЦАО приходится сегодня примерно 35%, на Северо-Западный федеральный округ – 18%, Южный федеральный округ – около 17 %, Приволжский федеральный округ – 11%, Уральский федеральный округ – 8%, Сибирский федеральный округ – 7%, Северо-Кавказский федеральный округ – 3%, Дальневосточный федеральный округ–- 1%.

Вот как выглядит сегодня топ-5 угроз ИБ в медицинской сфере по версии «Элефус»: атаки, реализуемые посредством социальной инженерии (45%). Здесь самым распространенным способом захвата данных является внедрение вирусов-шифровальщиков: например, злоумышленники обманом заставляют сотрудников пройти по ссылке, загрузить файл или выдать ценную информацию; утечки со стороны сотрудников медучреждения (25%). Злоумышленники нередко подкупают сотрудников медучреждения с тем, чтобы получить через них доступ к необходимым данным; простые пароли/уязвимости на серверах (20%). Простые пароли атакующие подбирают с помощью специальных программ, осуществляющих перебор паролей (атака типа brute force). Также нередко лазейки открывает не обновленное вовремя ПО (все помнят атаку вируса-шифровальщика WannaCry, реализованную благодаря отсутствию своевременно установленных апдейтов в ОС Windows); уязвимости в разрабатываемом программном обеспечении (9%). В процессе разработки ПО программисты не всегда обеспечивают ему необходимый уровень защищенности, чем пользуются злоумышленники, посредством уязвимостей получая доступ к конфиденциальным данным; незащищенные каналы связи (1%). Отсутствие необходимой защиты в виде шифрования или слабые алгоритмы шифрования на каналах связи медучреждения часто открывают возможности для реализации атаки типа MITM (Man-In-The-Middle, человек посередине, когда хакер перехватывает трафик от источника и пересылает его получателю и обратно, оставаясь невидимым для участников обмена).

Также эксперты «Элефус» выделили несколько трендов в сфере ИБ в медицине, которые проявили себя в 2020 г. и окажут существенное влияние на 2021 г.

Во-первых, медучреждения столкнулись с большой нагрузкой, связанной с пандемией. Вся инфраструктура работает на пределе возможностей, и перед сотрудниками служб ИТ и ИБ стоит, в первую очередь, задача по обеспечению работоспособности и доступности ИТ-сервисов, а вопросы защиты информации отходят на второй план. И этим пользуются злоумышленники. Согласно выводам аналитиков, в мире произошёл рост количества утечек в медсфере на 30%. По данным «Элефус», в России количество инцидентов в данной сфере увеличилось, как минимум, на 35%. В нашей стране рост показателей связан, прежде всего, с трансформацией предоставляемых услуг и небольшими бюджетами на ИБ.

Во-вторых, первичная работа с пациентами переводится в удаленный режим, для чего ведется разработка ПО (прежде всего, для записи на прием и удалённого осмотра/диагностики). Ввиду аврального режима этап тестирования на уязвимости таких инструментов часто пропускают, открывая многочисленные лазейки для злоумышленников. По оценкам «Элефус», количество уязвимостей в ПО для медучреждений в связи с оперативным внедрением новых разработок может вырасти вдвое.

В-третьих, ценность медицинской информации продолжает расти. Все больше сведений о пациентах хранится в электронном виде, их не так сложно украсть, а популярная схема монетизации сведений проработана. Чаще всего, злоумышленники действуют методом шантажа за расшифровку.

Тенденции 2020 г. в связи с пандемией будут активно присутствовать в 2021 г. (как минимум в первой его половине). Рынок медуслуг будет продолжать трансформироваться и приспосабливаться к удаленному лечению/обслуживанию пациентов. Цифровизация деятельности медучреждений будет влиять на увеличение поверхности атак для хакеров. Соответственно, количество утечек информации в ближайший год будет расти. В «Элефус» ожидают рост количества утечек информации в России не менее чем на 25%.