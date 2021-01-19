74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии

Компания Zecurion, российский разработчик решений для кибербезопасности, заключила партнерское соглашение с BD Software, ИТ-дистрибьютором в Индии.

С изменением методов работы, вызванным эпидемией Covid-19, во всем мире наблюдается стремительный рост инцидентов информационной безопасности в компаниях. Массовый переход на дистанционную работу, принятие стратегии Bring Your Own Device (BYOD) и использование облачных вычислений привели к значительному снижению уровня защищенности предприятий во всем мире. В настоящее время безопасность данных является одной из основных проблем для бизнеса в Индии. Стремясь удовлетворить растущие потребности в кибербезопасности на индийском рынке, BD Software и Zecurion совместно предоставят бизнесу передовые решения для защиты корпоративных данных.

Zecurion работает на рынке с 2001 г. и за это время выпустила более десяти продуктов для кибербезопасности организаций, включая флагманскую DLP-систему нового поколения. Компания имеет более 10 тыс. корпоративных клиентов и более 150 стратегических и технологических партнеров в 70 странах мира. Zecurion предлагает широкий спектр продуктов кибербезопасности для предотвращения утечки корпоративных данных, управления доступом, безопасного веб-шлюза, защиты данных при хранении и многого другого. Новый партнер BD Software будет поддерживать Zecurion своим опытом работы и обеспечит распространение продуктов разработчика на индийском рынке.

Zecurion DLP выявляет конфиденциальную информацию и предотвращает ее утечку по всем локальным и сетевым каналам. Простой в использовании и развертывании корпоративный продукт позволяет внедрять его в четыре раза быстрее по сравнению с другими DLP-решениями класса enterprise и поддерживает более 20 настраиваемых опций и 50 предустановленных отчетов. DLP-система масштабируется от небольших компаний в несколько десятков рабочих мест до международных корпораций с разветвленной структурой и численностью свыше 200 тыс. человек.

«Пандемия и вынужденная самоизоляция сделали компании уязвимыми, и стандартные меры по защите корпоративной сети не помогут с сотнями удаленных домашних офисов. Однако мы позитивно смотрим на новую норму, так как наша DLP-система нового поколения доказала свою эффективность в обеспечении безопасного доступа сотрудников, работающих удаленно, — сказал Алексей Раевский, сооснователь и генеральный директор Zecurion. — BD Software и Zecurion предложат индийским клиентам решения по предотвращению потери данных и корпоративного мошенничества с учетом самых жестких требований со стороны заказчиков».