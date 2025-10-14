Microsoft прекратила бесплатные обновления Windows 10, чтобы согнать пользователей на Windows 11. Теперь они в руках хакеров. Опрос

Прекращена бесплатная поддержка вышедшей более 10 лет назад Windows 10. Система больше не будет получать даже апдейты безопасности, что ставит под угрозу взлома всех ее пользователей. Выходов из ситуации три – перейти на Windows 11, купить платную поддержку Windows 10 или полностью уйти на другую платформу – Linux или macOS.

Windows должна остаться только одна

Корпорация Microsoft объявила об окончательном прекращении технической поддержки Windows 10. Отныне эта система не будет получать даже патчи безопасности, не говоря о функциональных обновлениях.

Это касается исключительно бесплатной техподдержки. Все желающие могут продолжить получать необходимые апдейты для Windows 10, но за отдельную плату. Такую опцию Microsoft предоставляет не только корпоративным, но и частным клиентам, однако срок ее действия ограничен несколькими годами, и платить придется отдельно за каждую лицензию. Более того, каждый год цена для бизнес-пользователей будет не просто расти, а буквально удваиваться.

На момент выхода материала альтернатив Windows 10 в ассортименте Microsoft почти не было. Корпорация предлагает лишь одну актуальную систему, которая пока еще получает бесплатные апдейты – это Windows 11, известная в первую очередь непрекращающимся потоком обновлений, которые ломают и ее саму, и даже аппаратную часть компьютеров.

Microsoft Microsoft всячески помогает Windows 10 поскорее уйти в историю

Чтобы у пользователей, активно эксплуатирующих ПО и сервисы из экосистемы Microsoft, было как можно меньше поводов и соблазнов остаться на Windows 10, софтверный гигант готовится нанести по ним еще один удар. В 2026 г. он прекратит выпускать обновления приложений из состава облачного сервиса Microsoft 365 (Office, OneDrive, Outlook, Teams и Sharepoint) для пользователей Windows 10. Работать они под этой системой пока продолжат, но вот их стабильность и безопасность Microsoft больше не станет гарантировать.

Все было ожидаемо

Windows 11 вышла в октябре 2021 г., а релиз Windows 10 состоялся в июле 2015 г. В общей сложности система получала обновления немногим более 10 лет, что не является рекордом для Microsoft – для примера, она обновляла Windows XP на протяжении почти 13 лет.

Дату окончания техподдержки Windows 10 Microsoft назвала еще летом 2021 г., почти за четыре с половиной года до дня «икс» и даже до анонса Windows 11, так что нельзя сказать, что мир не был предупрежден. Но важно подчеркнуть, что с весны 2023 г. система получала исключительно апдейты безопасности – функциональные обновления для нее с тех пор не выходили, за несколькими очень редкими исключениями.

Последняя официальная сборка Windows 10 имеет индекс 22Н2. Она вышла в сентябре 2022 г.

Все очень непросто

В официальном сообщении о прекращении поддержки Windows 10 предлагает три варианта дальнейших действий для всех пользователей этой ОС. Первый – простой апдейт до Windows 11, но только если ПК поддерживает эту ОС. Она широко известна своими завышенными требованиями к «железу», и установить ее на устаревшее, по ее мнению, оборудование, может быть непросто.

Второй способ – это покупка нового ПК, который точно совместим с новой ОС Microsoft. Для бизнеса это может быть проблемой, потому что заменить придется не один компьютер, а целый парк. Впрочем, похоже, в некоторых странах компании выбирают именно этот путь – как сообщал CNews, продажи компьютеров по всему миру и особенно в Японии по итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) показали довольно высокий рост.

Третий способ, предложенный Microsoft – это переход на платные обновления безопасности. Но, во-первых, Microsoft не собирается выпускать их вечно, во-вторых, разработчики стороннего софта, в том числе браузеров, рано или поздно прекратят поддержку Windows 10 со своей стороны, как это было со всеми предыдущими пользовательскими версиями этой ОС.

Альтернатива есть

Существует и четвертый вариант решения проблемы, который Microsoft никогда не упомянет в своих официальных материалах. Это полный отказ от Windows в пользу других пользовательских ОС – Apple macOS или любого из десятков существующих ныне дистрибутивов.

Впрочем, ни одна, ни вторая пока не являются прямо-таки серьезным конкурентом Windows. К сентябрю 2025 г. доля Linux на мировой арене составляла лишь 3,17%, macOS – 12,19%. Результат Windows – 72,3% (статистика StatCounter).

Годом ранее эти показатели составляли 4,48%, 15,45% и 73,35% соответственно.

Россияне, к слову, постепенно отказываются от Windows как таковой, от лицензионной и пиратской. В сентябре 2024 г. она занимала 86,62% отечественного рынка десктопных ОС, а год спустя – 80,69%.



