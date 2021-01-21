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Хитроумный троян Vadokrist воровал и блокировал доступ к банковским аккаунтам в Бразилии

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Эксперты Eset опубликовали исследования трояна Vadokrist, специально ориентированного на финансовые учреждения Бразилии. Вредоносная программа с 2018 г. использовала бэкдор и распространялась через спам-сообщения.

В отличие от большинства других латиноамериканских банковских троянов, например, Mekito, бразильский вирус не собирал информацию о жертвах сразу после успешного взлома их устройств. Vadokrist, написанный на Delphi с необычайно большим объемом неиспользуемого кода в двоичных файлах, успешно «прятался».

«Подавляющее большинство латиноамериканских банковских троянов собирает информацию о компьютере жертвы при первом запуске. Единственная информация, которую собирает Vadokrist, — имя пользователя жертвы. Это происходит только после инициирования атаки на целевое финансовое учреждение», – сказал координатор расследования Eset Якуб Соучек.

Несмотря на отсутствие возможности собирать информацию, Vadokrist управляет мышью и имитирует ввод с клавиатуры, регистрирует нажатия клавиш, делает снимки экрана и без ведома пользователя перезагружает компьютер.

«Троян также может заблокировать доступ к банковским веб-сайтам, останавливая процессы браузера. Таким образом предотвращается доступ жертв атаки к их банковским счетам в интернете. В то же время злоумышленники сохраняют контроль над банковским аккаунтом», – отметил Якуб Соучек.

Спам-сообщения, распространяющие Vadokrist, содержат два вложенных ZIP-архива: установщик MSI и архив CAB. Если жертва запускает программу установки, то реализуется сценарий, требующий от пользователя перезагрузить компьютер. При новом запуске загрузчик MSI активирует встроенную библиотеку DLL — банковский троян Vadokrist.



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