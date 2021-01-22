Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»

«Аладдин Р.Д.» сообщает о получении нового сертификата соответствия ФСБ России № СФ/124-3956 на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптотокен 2 ЭП» в составе изделий JaCarta-2 ГОСТ.

Согласно полученному сертификату СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ по классам KC1/KC2, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну; к средствам электронной подписи, утверждённым Приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 796; может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Новый сертификат выдан на 3 года, действует с 17 ноября 2020 г. по 17 ноября 2023 г. и является заменой для сертификатов ФСБ России № СФ/124-3473 и № СФ/124-3502 на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП», срок действия которых истёк 16 ноября 2020 г.

Функциональность СКЗИ с новым сертификатом № СФ/124-3956 не изменилась. Была обновлена эксплуатационная документация, а также расширен перечень поддерживаемых операционных систем и их версий.

Если приобретен СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» с сертификатом № СФ/124-3473, то для возможности продолжения эксплуатации СКЗИ необходимо приобрести у «№Аладдин Р.Д.» Медиа-кит на CD-диске, содержащий обновлённый комплект материалов, соответствующий сертификату № СФ/124-3956; для контроля целостности СКЗИ использовать утилиту контроля целостности, входящую в состав обновлённого Медиа-кита. Она отличается от утилиты контроля целостности СКЗИ "Криптотокен 2 ЭП", которая входила в состав СКЗИ с сертификатом № СФ/124-3473.

Если приобретен СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» с сертификатом № СФ/124-3502, то для возможности продолжения эксплуатации СКЗИ достаточно приобрести у «Аладдин Р.Д.» Медиа-кит, содержащий обновлённый комплект материалов, соответствующий сертификату № СФ/124-3956. Утилита контроля целостности из обновлённого Медиа-кита идентична утилите, которая входила с состав СКЗИ с сертификатом № СФ/124-3502. Её замена в этом случае не требуется.

Если для СКЗИ, которые приобретались по сертификатам ФСБ России № СФ/124-3473 и № СФ/124-3502, ещё не закончился срок действия гарантии, либо есть действующий договор технической поддержки с «Аладдин Р.Д.», обновлённый Медиакит предоставляется бесплатно по запросу. В остальных случаях – согласно прайс-листу.