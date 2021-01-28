Народный банк Казахстана использует Solar Dozor для защиты от утечек информации

Крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank), реализовал проект внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor в 25 территориальных подразделениях банка. После успешного пилотирования системы Банк перевел ее в промышленную эксплуатацию.

Halyk Bank – крупнейший финансовый институт Казахстана. Утечки конфиденциальной информации для организации являются одной из критичных угроз, которая требует минимизации – это задача с высоким приоритетом. При выборе решения для защиты от утечек Банк рассматривал четыре DLP-системы от ведущих поставщиков, в том числе и зарубежные разработки. По итогам компания выбрала систему защиты Solar Dozor, которая наиболее соответствовала всем техническим и функциональным критериям оценки Halyk Bank.

Банк принял во внимание зрелость продукта и успешные внедрения в крупных организациях на территории СНГ. В данных проектах, как и при внедрении в Halyk Bank, DLP-система Solar Dozor показала эффективность выявления событий с подозрением на утечку информации, гибкость и удобство настроек, высокую производительность. Важным преимуществом для Банка стала возможность использовать систему в превентивном режиме, а также в процессе внутренних расследований проводить активный и ретроспективный анализ информации для выявления потенциального мошенничества и действий пользователей, которые могут нанести экономический и репутационный ущерб компании. Высокую оценку со стороны Halyk Bank получили оперативность и уровень экспертизы всех линий технической поддержки компании «Ростелеком-Солар».

«Система позволяет нам держать руку на пульсе. С помощью функций перехвата, анализа информации, блокировки и своевременных уведомлениий наша служба информационной безопасности может оперативно реагировать на события и предотвращать инциденты. А возможность настройки правил контроля на основе наших внутренних нормативных документов, требований финансового регулятора и международных стандартов позволяет вырабатывать лучшие практики решения задачи защиты от утечек», – подчеркнул начальник Управления защиты информационных систем АО «Народного Банка Казахстана» Иван Еременко.

Также как существенное преимущество DLP-системы Solar Dozor в Банке отметили наличие у нее сертификата соответствия требованиям информационной безопасности по оценочному уровню доверия 4, выданного Государственной системой технического регулирования Республики Казахстан.

На сегодняшний день АО «Народный банк Казахстана» использует Solar Dozor для контроля потока информации на внешних и внутренних каналах передачи данных, а также контроля сетевых хранилищ.

«Для нас этот проект чрезвычайно важен, поскольку наша система защиты получила столь высокую оценку со стороны ведущей финансовой организации Казахстана. Это означает, что широкие аналитические возможности Solar Dozor, эффективность выявления потенциальных угроз и предотвращения утечек информации, высокая производительность и отказоустойчивость решения могут стать стандартом качества DLP-систем в сфере защиты от утечек для казахстанских предприятий финансовой сферы. Мы будем к этому стремиться, развивая возможности решения, исходя из потребностей заказчиков», – отмечает директор центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Галина Рябова.

В перспективе Halyk Bank рассматривает возможность применения углубленного анализа поведения пользователей, реализованного на базе технологий Solar Dozor UBA, а также функциональности распознавания текста в графических изображениях, заложенной в Solar Dozor OCR.