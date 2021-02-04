Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta

Безопасность Техническая защита

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, совместно с «Газинформсервисом», отечественным разработчиком программного обеспечения и оборудования для защиты информационной безопасности и комплексной инженерно-технической охраны, провели серию тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

На основании полученных результатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу электронных ключей линейки JaCarta от «Аладдин Р.Д.» со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader от «Газинформсервиса».

Совместимость и корректность одновременного использования доказана для смарт-карт и USB-токенов JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ и USB-токенов JaCarta SF/ГОСТ. Тестирование проводилось в таких операционных системах, как Windows 7/8.1/10/2008 Server R2/2012 Server/2012 Server R2/2016 Server/2019 Server и ОС Linux/Unix, поддерживающих стандарт Linux Standard Base (LSB) версии 3.0 или выше с использованием дополнительного программного обеспечения «Единый Клиент JaCarta» версии 2.12 или выше.

Средство доверенной загрузки SafeNode System Loader (СДЗ) представляет собой программно-техническое средство, встраиваемое в UEFI BIOS, обеспечивающее защиту от несанкционированного доступа к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.

Продукты линейки JaCarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, а также обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов и паролей.



Другие материалы рубрики

МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей

Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки

Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок

Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда

Госорганы Вьетнама атакованы китайскими хакерами

Техника

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Техноблог

5 лайфхаков для смартфона на морозе

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Показать еще
Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров