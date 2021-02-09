InfoWatch ARMA протестирована на совместимость с Phoenix Contact

ГК InfoWatch объявила об успешном тестировании на совместимость программно-аппаратного комплекса для обеспечения кибербезопасности промышленных сетей InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.0 и промышленного компьютера Phoenix Contact BL RACKMOUNT 2U, который применяется в составе АСУ ТП и предназначен для решения широкого спектра задач, требующих высокой надежности и производительности вычислительных средств. Интеграция продуктов позволяет создать единое решение для построения надежной системы безопасности объектов КИИ.

В результате тестирования на совместимость двух продуктов установлено, что они могут использоваться в рамках одного программно-аппаратного комплекса в составе АСУ ТП заказчиков для защиты промышленных сетей от несанкционированного доступа со стороны людей или вредоносного ПО. Высочайший уровень обеспечения кибербезопасности достигается благодаря промышленному межсетевому экрану нового поколения с встроенной системой обнаружения вторжений и глубокой инспекцией пакетов промышленного трафика. Простое и безопасное удаленное обслуживание допустимо благодаря возможности создания VPN соединения. Лицензия растет в соответствии с потребностями заказчика: есть возможность выбирать тот пакет функций, который наиболее подходит под конкретные задачи защиты информации.

Технический директор InfoWatch ARMA Игорь Душа сказал: «Технологическое партнерство InfoWatch ARMA с компанией «Феникс Контакт РУС» позволит заказчикам InfoWatch ARMA значительно сократить время на внедрение средств защиты информации для тех АСУ ТП, которые уже эксплуатируют оборудование Phoenix Contact и выполнить технические требования ФСТЭК России согласно Приказу №239».

InfoWatch ARMA Industrial Firewall представляет собой промышленный (тип «Д») межсетевой экран нового поколения и системой обнаружения (предотвращения) вторжений с базой решающих правил, включающей постоянно обновляемый промышленный набор. Каждый из компонентов позволяет формировать пользовательские правила на основе полей наиболее распространённых промышленных протоколов.

Руководитель подразделения «Промышленная автоматизация» «Феникс Контакт РУС» Денис Тойвонен сказал: «Промышленные компьютеры Phoenix Contact BL RACKMOUNT 2U предназначены для использования в качестве АРМ или серверов в сетях АСУ ТП, производятся в России и проверены многолетним опытом применения в нефтегазовой и энергетической отечественной промышленности. Сотрудничество с компанией InfoWatch АРМА, разработавшей InfoWatch ARMA Industrial Firewall нового поколения, позволит нашими клиентами обеспечивать кибербезопасность средствами защиты, сертифицированными ФСТЭК России, и строить современную высокотехнологическую эшелонированную защиту АСУ ТП и замкнутую программную среду, через которую не проникнет злоумышленник, а те более не исполнит вредоносное ПО. Такой комплексный подход обеспечит локализацию атаки и максимально уменьшит риски от ее реализации. Это открывает дополнительные перспективы и возможности для наших заказчиков в борьбе с современными киберугрозами».