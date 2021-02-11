Avast присоединилась к коалиции против сталкерского ПО

Avast объявила о присоединении к Coalition Against Stalkerware, группе из вендоров кибербезопасности, социальных служб и исследователей, работающих над борьбой со злоупотреблениями в сфере технологий. Avast добавила в антивирус для смартфонов возможности, которые будут предупреждать пользователей, если обнаружат на их устройствах сталкерские приложения.

Сталкерские программы (иногда их называют spouseware или creepware) – тип вредоносного ПО, которое позволяет дистанционно мониторить личные устройства других людей без их ведома и согласия. Обычно это партнеры, супруги, дети, члены семьи или знакомые. Как правило, шпионские программы дают доступ ко всем учетным записям и информации на смартфоне: электронной почте, SMS, фотографиям, социальным сетям; иногда к камере и микрофону.

Во время пандемии COVID-19 количество установок сталкерского ПО увеличилось. Лаборатория Avast Threat Labs сообщает, что с марта по декабрь 2020 г. количество шпионского ПО во всем мире увеличилось на 55,2% по сравнению с первыми двумя месяцами 2020 г. Аналитики отмечают, что значительное количество установок сталкерских программ происходило в период самоизоляции, когда партнеры имели больше доступа к смартфонам друг друга.

С августа 2020 г. Avast Mobile Security автоматически отправляет на устройство специальное уведомление, если нем обнаружено вредоносное ПО. Так жертвы смогут узнать, что за ними ведется наблюдение.

«Сталкерские приложения процветает с самого начала пандемии, и мы, как защитники цифровой свободы, можем использовать наш продукт для общего блага, –– сказал Ондржей Дэвид, руководитель группы анализа вредоносных программ в Avast. –– Мы гордимся тем, что поддерживаем инициативу отрасли по борьбе с такими киберпреступлениями. Важно, чтобы люди знали, когда нарушается их конфиденциальность, чтобы они могли принимать более обоснованные решения и оставаться в безопасности».

Коалиция против сталкерского ПО, основанная в ноябре 2019 г., борется против использования программного обеспечения для слежки за человеком без его ведома и согласия и предлагает помощь жертвам. Коалиция позволяет совместно работать ведущим ИБ-компаниям и организациям, которые помогают пострадавшим: обмениваться информацией по этим вопросам и доносить эти проблемы до общества.

Avast присоединилась к таким членам-основателям, как Electronic Frontier Foundation, Network to End Domestic Violence, Operation Safe Escape, Weisser Ring и другим ведущим компаниям-разработчикам.

«Мы в восторге от того, как выросла Коалиция против сталкерского ПО, –– сказала Эрика Олсен, директор проекта Национальной сети по искоренению домашнего насилия (NNEDV). –– Есть огромная сила в организациях, когда они собираются вместе для коллективного решения такой проблемы. Это партнерство между компаниями по обеспечению безопасности и службами помощи жертвам может создать новые подходы для решения проблемы злоупотребления технологиями, которые влияют на жизни людей».