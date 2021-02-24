Технология Group-IB для защиты от ботов названа одним из главных российских изобретений 2020 года

Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку Group-IB для защиты от интернет-ботов — Preventive Proxy. Этот программный продукт входит в комплексную систему для борьбы с онлайн-мошенничеством Fraud Hunting Platform (FHP). Она была выведена на рынок в прошлом году и уже помогла пяти крупным российским банкам предотвратить ущерб на сумму 320 млн руб всего за 6 месяцев эксплуатации.

Group-IB стала единственной компанией в рейтинге Роспатента, представляющей интернет-индустрию. В сообщении ведомства, в частности, говорится: «Интернет-отрасль представлена новой технологией, оригинальный компьютерный алгоритм которой позволяет отличить интеллектуального бота от живого оператора и пресечь таким образом действия мошенников. Технология дает возможность защитить около 160 миллионов пользователей».

Для выявления вредоносной бот-активности «умная» защита от ботов Preventive Proxy использует алгоритмы машинного обучения и поведенческого анализа, не блокируя запросы из доверенных источников или легальных ботов, например, от поисковых систем. Система способна работать в высоконагруженном режиме, обрабатывая десятки миллионов запросов к интернет-ресурсам и мобильным приложениям одновременно блокируя на них вредоносную активность.

«Оценка Роспатента — важное событие для изобретателей Group-IB, — отметил Александр Батенев, глава Департамента разработки Group-IB. — У каждого в нашей команде есть возможность стать изобретателем, запатентовать свою идею, получить известность и признание не только в компании, но и за ее пределами».

В Group-IB на регулярной основе действует программа поддержки изобретателей. Именно она позволяет делать ставку на инновационные разработки, патентуемые по всему миру: в копилке у аналитиков и инженеров компании уже 40 патентов на изобретения и 60 заявок на патенты, в России, США, Сингапуре, Нидерландах и других странах.

Начиная с 2007 года Роспатент регулярно публикует список наиболее перспективных разработок. По итогам 2020 года в список Роспатента вошли вакцина от туберкулеза, антенна малой высоты, стабилизатор шасси автомобилей, новый способ получения солнечной энергии и другие. Технология защиты от вредоносных ботов, с помощью которых злоумышленники проводят атаки на сайты, веб- и мобильные приложения компаний, ­­­­создана специалистами Group-IB около года назад. Она была разработана в ответ на растущий уровень угроз со стороны, так называемых, «плохих» ботов для защиты компаний финансового сектора и онлайн-ритейла.

Павел Крылов, руководитель направления Group-IB по противодействию онлайн-мошенничеству, поясняет: «Идея разработать технологию защиты от ботов пришла после обращения к нам ряда компаний, для которых боты стали «черной дырой», засасывающей их инвестиции. Злоумышленники «писали» ботов в самых различных целях, постоянно наращивая их схожесть с действиями реального человека в сети: боты проникали в личные кабинеты, собирая конфиденциальную информацию о пользователях, воровали авторский контент с сайтов, «скликивали» рекламные объявления, «сжигая» бюджет, «накручивали» голоса и оставляли тысячи спам-комментариев и поддельных отзывов. Мы поняли, что против интеллекта ботов должен бороться интеллект защиты, поле битвы – интернет. Так появился Preventive Proxy».

Международным аналитическим агентством Forrester боты включены в топ-5 основных киберугроз в 2020 году. До 60% активности вредоносных ботов, по данным Group-IB, приходится на Credential stuffing — атаки с использованием украденных учетных данных. Доля скрапинга — получения веб-данных путем извлечения их со страниц веб-ресурсов — составляет 30%. Еще 10% приходится на остальные виды мошенничества.

«Включение инновационной разработки резидента "Сколково" в топ главных российских изобретений 2020 года, наряду с вакциной от туберкулеза и новым способом получения солнечной энергии, - это очередное признание компании Group-IB как одного из ведущих мировых игроков в области кибербезопасности, - отметил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. - Тот факт, что система Preventive Proxy уже защищает 160 миллионов пользователей, свидетельствует о широком потенциале ее применения, прежде всего, в интересах рядовых пользователей интернета, а также банковского сообщества. Об этом же говорит присвоение международным агентством Gartner компании Group-IB статуса надежного поставщика в категории «Решения по выявлению онлайн-мошенничества».