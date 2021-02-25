«Код безопасности» продлил сертификат соответствия ФСТЭК на Secret Net Studio 8.6

Программный комплекс средств защиты информации Secret Net Studio 8.6, разработчиком которого является российский вендор «Код безопасности», успешно прошел очередной этап сертификации соответствия в Федеральной службе по экспортному и техническому контролю (ФСТЭК). В соответствие с сертификатом, Secret Net Studio соответствует требованиям к средствам обеспечения безопасности информационных технологий по четвертому уровню доверия, к межсетевым экранам типа В – по четвертому классу, по профилю антивирусной защиты типа Б четвертого класса, профилю защиты средств антивирусной защиты типа Г четвертого класса и к средствам защиты от несанкционированного доступа пятого класса.

В новой версии системы был существенно усилен контроль административных привилегий: программа позволяет разграничивать роли администратора информационной системы (ИС) и администратора безопасности, накладывая дополнительные ограничения на возможности администратора ИС влиять на политику безопасности, тем самым снизив риск от внутренних угроз. Также в версии 8.6 реализовано централизованное управление и безопасностью в несвязанных лесах Active directory для обеспечения безопасности в крупных холдинговых структурах. Кроме этого, был добавлен почтовый антивирус для защиты от вредоносного ПО, передаваемого по почте.

Secret Net Studio – система средств защиты от несанкционированного доступа и атак на сетевую инфраструктуру. Позволяет отслеживать целостность ОС, контролирует подключение сторонних устройств, реализует технологии сетевого экрана и разграничения доступа к сетевым ресурсам.